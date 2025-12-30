Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Магия маленьких сумм: как даже скромные сбережения превратить в путь к финансовой цели

Экономика

Финансовые цели на год проще ставить не "по вдохновению", а отталкиваясь от реальности. Сначала нужно понять, где находитесь сейчас, и только потом решать, куда хотите прийти. Такой подход помогает избежать завышенных ожиданий и быстрее увидеть, какие планы действительно достижимы.

мужчина сидит в компьютере
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мужчина сидит в компьютере

Об этом рассказала MoneyTimes эксперт по управлению личными финансами, гендиректор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.

С чего начать: зафиксировать точку "сейчас"

Никитина советует начать с инвентаризации: выписать кредиты, регулярные платежи и имущество. По её словам, жильё тоже стоит учитывать — иногда именно оно становится частью цели, например, если вы планируете переезд или обмен.

"Выписать все кредиты, платежи, имущество, которое есть. Можно выписывать то жилье, в котором живет человек, можно не выписывать. Я за то, чтобы выписывать, потому что иногда финансовую цель можно поставить, например, сменить жилье", — пояснила эксперт Алена Никитина.

Дальше важно хотя бы примерно прикинуть доходы и расходы. Эксперт подчёркивает: неточности на старте — нормальны, даже грубая оценка уже показывает картину и помогает понять, где "протекают" деньги.

Три сценария вместо одного: мечта, база и антикризис

Чтобы план не развалился при первом же форс-мажоре, Никитина предлагает сразу прописывать три варианта — оптимистичный, пессимистичный и средний. Оптимистичный можно оставить как ориентир и мечту, даже если сейчас он выглядит далёким. Пессимистичный нужен как страховка: он включает обязательные расходы, выплаты по кредитам и возможные кризисные ситуации.

"Расписывать три варианта — оптимистичный, пессимистичный и средний… Супер оптимистичный план лучше записать, чтобы оно где-то там маячило, как мечта. И пессимистичный, антикризисный план…", — дала совет аналитик.

По её словам, на практике чаще всего работает именно средний сценарий — тот, который учитывает реальную динамику доходов и расходов и позволяет постепенно двигаться к целям.

Как понять, что цель "живая", а не фантазия

Эксперт рекомендует проверить цель простой логикой: есть ли в бюджете положительная разница, которую можно откладывать. Даже небольшая сумма — уже шаг, потому что она превращает намерение в привычку и даёт ощущение контроля.

"В финансовом плане сформировать разницу, чтобы было в плюсе, чтобы было что откладывать… Ничего страшного, если это будет сумма небольшая, это уже маленький шаг…", — отметила Никитина.

Если разницы нет, это тоже результат: значит, сейчас нужен антикризисный план и работа с расходами, долгами или источниками дохода.

