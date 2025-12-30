Путь к богатству или разорению: мифы о коммерческой недвижимости, в которые опасно верить

Инвесторы могут потерять деньги на коммерческой недвижимости — Моженков

Коммерческая недвижимость часто выглядит привлекательной для инвесторов за счёт потенциально высокой доходности. Однако за возможной прибылью скрываются риски, которые не всегда очевидны на старте.

Фото: mos.ru by М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Торговый центр

Именно поэтому такие вложения требуют холодного расчёта и чёткого понимания целей. Об этом в интервью MoneyTimes рассказал инвестор и финансовый аналитик Николай Моженков.

Когда коммерческая недвижимость может быть оправданной инвестицией

По словам эксперта, недвижимость действительно считается более консервативным активом по сравнению с акциями или криптовалютами, но внутри самого сегмента разброс рисков очень велик. Всё зависит от того, для чего приобретается объект: под перепродажу, краткосрочную аренду или долгосрочный контракт с крупным арендатором.

Наиболее понятной моделью Моженков называет покупку объекта с уже действующим договором аренды на несколько лет. В этом случае инвестор заранее видит денежный поток, срок окупаемости и может оценить маржинальность сделки.

"Например, покупают здание, а на него уже подписан договор с какой-нибудь крупной торговой сетью на пять-десять лет, инвестор чётко понимает, что это серьёзный арендонаниматель, и он получит прибыль. Понятно, что есть риски, что компания "накроется", съедет, но есть понятная чёткая маржинальность, сколько он получит и за сколько времени окупится вложение. И плюс стоимость недвижимости может вырасти", — отметил инвестор Николай Моженков.

Основные риски коммерческой недвижимости

Аналитик подчёркивает, что ожидание постоянного роста цен — распространённая ошибка. Экономические циклы напрямую влияют на рынок, и коммерческие объекты могут не только перестать дорожать, но и подешеветь.

"Не обязательно, что недвижимость будет всегда расти. Есть риски, что она может остаться на том же самом уровне по цене или упадёт. Есть риски, если спад экономики, её никто не снимает, то есть расходная часть на содержание данной недвижимости и на поддержание её в должном виде", — предупредил эксперт.

Даже при отсутствии арендаторов владелец продолжает нести затраты: коммунальные платежи, налоги, текущие ремонты и обслуживание.