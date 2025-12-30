Перевел деньги самому себе — и остался без счета: почему обычные переводы превращаются в блокировку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Банковские системы не могут полностью исключить ошибки при проверке переводов, из-за чего даже легальные операции клиентов иногда блокируются. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Девушка расплачивается картой в телефоне
Фото: Designed by Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка расплачивается картой в телефоне

Ранее "Известия" сообщили, что финансовые организации все чаще замораживают операции клиентов, в отдельных случаях блокируя не только конкретные транзакции, но и банковскую карту.

По словам Ульянова, причина частых блокировок кроется в особенностях работы антифрод-систем, которые банки используют для защиты клиентов от мошенников. Эти алгоритмы анализируют каждую транзакцию и блокируют операции, которые кажутся им подозрительными. Однако полностью исключить ошибки в их работе невозможно — программы часто ошибаются, особенно при попытках распознать нетипичные действия пользователя.

"Сейчас невозможно настроить все системы так, чтобы они детектировали только потенциально опасные операции и не блокировали нормальные. Так или иначе, какой-то процент ошибок нужно понять и принять — он всегда будет. Бывает, что антифрод-системы перегибают палку, особенно когда условия и критерии распознавания нечеткие", — пояснил эксперт.

Он отметил, что в некоторых случаях банки сознательно ужесточают внутренние регламенты и применяют собственные инициативы, не всегда связанные исключительно с безопасностью. Иногда это может быть связано с нежеланием банков терять активы, когда клиенты массово выводят средства в другие кредитные организации.

"Иногда банки ужесточают внутренние правила, проявляют излишнюю инициативу. Возможно, это связано с желанием ограничить вывод средств из банка. Ведь деньги клиента — это и деньги банка, и если клиент переводит их в другую кредитную организацию или обналичивает, это снижает общий объем активов. Поэтому где-то это можно объяснить борьбой с мошенничеством, а где-то — экономическими интересами самого банка", — подчеркнул Ульянов.

Эксперт добавил, что универсального способа полностью избежать блокировок не существует. Он советует клиентам выстраивать контакт со своим банком, узнавать, какие операции могут считаться подозрительными, и стараться действовать в рамках привычных для системы шаблонов. Указывать назначение платежа при переводе, по словам специалиста, можно, но эта мера носит вспомогательный характер и не гарантирует, что операция пройдет без ограничений.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
