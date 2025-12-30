Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Московская сказка для новосёлов: назван район, где вторичка доступнее всего

Восточный район Москвы возглавил рейтинг доступности вторичного жилья
Экономика

В декабре 2025 года Восточный район стал лидером среди мест Старой Москвы по доступности вторичной недвижимости.

Ключи от квартиры на столе
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключи от квартиры на столе

Согласно расчётам аналитиков компании "Инком-Недвижимость" для "РБК Недвижимости", средняя стоимость одного квадратного метра в этом районе достигла 200,2 тыс. рублей.

В чём успех Восточного района на рынке вторичной недвижимости

Аналитический центр компании "Инком-Недвижимость", возглавляемый Дмитрием Тагановым, связывает успех Восточного района с наличием старого жилого фонда. Это позволяет покупателям находить более доступные по цене варианты на вторичном рынке.

Какие ещё районы вошли в пятёрку лидеров

На втором месте в рейтинге доступности жилья расположилась Капотня, где средняя стоимость квадратного метра составляет 204,6 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Бирюлево Западное с ценой 1 кв. м, равной 205,7 тыс. рублей.

Кроме того, в первую пятерку районов с самыми доступными вторичными квартирами вошли Некрасовка, где средняя цена составила 208,4 тыс. рублей, и Бирюлево Восточное с показателем 216,9 тыс. рублей, как уточняется в исследовании.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
