Московская сказка для новосёлов: назван район, где вторичка доступнее всего

В декабре 2025 года Восточный район стал лидером среди мест Старой Москвы по доступности вторичной недвижимости.
Согласно расчётам аналитиков компании "Инком-Недвижимость" для "РБК Недвижимости", средняя стоимость одного квадратного метра в этом районе достигла 200,2 тыс. рублей.
Аналитический центр компании "Инком-Недвижимость", возглавляемый Дмитрием Тагановым, связывает успех Восточного района с наличием старого жилого фонда. Это позволяет покупателям находить более доступные по цене варианты на вторичном рынке.
На втором месте в рейтинге доступности жилья расположилась Капотня, где средняя стоимость квадратного метра составляет 204,6 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Бирюлево Западное с ценой 1 кв. м, равной 205,7 тыс. рублей.
Кроме того, в первую пятерку районов с самыми доступными вторичными квартирами вошли Некрасовка, где средняя цена составила 208,4 тыс. рублей, и Бирюлево Восточное с показателем 216,9 тыс. рублей, как уточняется в исследовании.
