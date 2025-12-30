Овощи и яйца устроили ноябрьский рывок: Удмуртия получила ценовой удар по холодильнику

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

По данным Удмуртстата, инфляция в Удмуртии за период с января по ноябрь 2025 года составила 6,0%.

Магазин
Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Магазин

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года, этот показатель был значительно выше и достигал 8,7%.

Рост цен по категориям товаров и услуг

Стоимость продовольственных товаров (включая алкоголь) увеличилась на 5,8%, непродовольственных товаров — на 4,0%, а услуг — на 9,4%.

Потребительские расходы

Траты населения на общественное питание выросли на 12,4% по сравнению с 11 месяцами 2024 года, а на платные услуги — на 1,0%, включая рост на 4,7% в сфере бытовых услуг. Объем приобретенных товаров населением республики за указанный период достиг 434,5 млрд рублей, что на 10,4% превышает показатель за аналогичный период 2024 года, пишет udm-info.ru.

Данные Банка России и динамика цен в ноябре

Согласно информации Банка России, в ноябре 2025 года в Удмуртии наиболее существенно подорожали огурцы, помидоры, болгарский перец, а также куриные яйца и стиральный порошок. В среднем цены в регионе за месяц увеличились на 0,67%. Годовая инфляция замедлилась с 8,63% в октябре до 7,67% в ноябре, однако осталась выше, чем в среднем по стране (6,64%).

Лидеры роста цен: продукты питания

В ноябре наибольший рост показали цены на плодоовощную продукцию (в первую очередь, овощи открытого грунта), увеличившись на 5,24%. Куриные яйца подорожали на 1,45% по сравнению с октябрем.

Цены на топливо

За неделю с 9 по 15 декабря АИ-98 подорожал на 17 копеек, достигнув 69,93 рубля за литр, а дизельное топливо — на 8 копеек, до 74,12 рубля за литр. По данным Росстата, цены на бензин с начала года в стране выросли на 10,16%, что превышает официальный уровень инфляции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
