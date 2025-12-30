Эта тройка лидеров побила рекорды российского кинопроката: какие фильмы заставили россиян раскошелиться

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российский кинопрокат в 2025 году показал впечатляющие результаты
В 2025 году российский кинопрокат продемонстрировал впечатляющие результаты. Тройку лидеров возглавили "Волшебник Изумрудного города", "Финист. Первый богатырь" и "Иллюзия обмана 3".

Фото: commons.wikimedia.org by Владов Андрей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Впервые в истории отечественного кинорынка сразу девять фильмов смогли преодолеть кассовый барьер в 1 миллиард рублей. Стоимость билетов увеличилась на 17,5%.

Тройка лидеров

"Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" занял первое место по сборам, заработав 3,3 млрд рублей. Бюджет фильма составил 978 млн рублей, из которых 630 млн были предоставлены Фондом кино на безвозмездной основе.

На второй позиции оказался приквел к популярной сказочной франшизе — "Финист. Первый богатырь". Производство фильма обошлось в 1,2 млрд рублей, а государственная субсидия составила 500 млн рублей. Кассовые сборы картины достигли 2,7 млрд рублей, пишет РБК.

Замыкает тройку лидеров иностранный фильм "Иллюзия обмана 3", ставший первым зарубежным проектом, вошедшим в тройку лидеров с 2021 года. Лента собрала в России 1,8 млрд рублей. Помимо нее, в десятку самых кассовых фильмов вошла еще одна иностранная работа — "Дракула" Люка Бессона.

Касса кинопроката

Общая касса российского кинопроката за 2025 год превысила 50 млрд рублей. Кинотеатры посетили 117,9 млн зрителей. Несмотря на рост сборов на 9,6%, количество зрителей снизилось на 6,7%. Средняя цена билета выросла до 427,5 рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
