Мини-рифы из живых ёлок: зачем американские рыбаки топят новогодние деревья в реках

В США рыбаки используют рождественские ёлки как укрытие для молоди
Экономика

В нескольких штатах США нашли применение живым елкам после праздника, которое одновременно помогает природе и нравится рыболовам.

Новогодняя елка, елочные игрушки
Фото: commons.wikimedia.org by Tj Holowaychuk, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Новогодняя елка, елочные игрушки

Деревья предлагают не просто утилизировать, а использовать как укрытия для обитателей водоёмов. Об этом сообщает Fishnews со ссылкой на американскую прессу.

Зачем ёлки опускают в воду

Природоохранные службы Миссури объясняют: погружённые ели работают как простые "мини-рифы". В ветвях и густой кроне прячутся мальки, а также беспозвоночные, которыми они питаются. Там же легче пережить опасный период, когда молодь особенно уязвима для хищников.

Такие "ёлочные рифы" со временем становятся точками притяжения: рядом с укрытиями собирается более крупная рыба, а значит, возрастает интерес и у любителей рыбалки. Особенно полезно размещение на мелководье и у берега — весной, когда в водоёмах активно появляется молодь.

Как организован сбор деревьев в Миссури, Канзасе и Кентукки

В Миссури сбор традиционно проводят в январе: деревья принимают на природоохранных площадках и городских пунктах переработки. Главное условие — на ёлке не должно быть украшений и любых искусственных элементов.

Похожую практику поддерживают в Канзасе. В университете штата подчёркивают, что лучше всего подходят сухие и не обработанные химикатами деревья: они безопаснее для пруда и проще в использовании. Ёлку важно правильно закрепить, чтобы она не всплывала — обычно для этого используют утяжелители вроде шлакоблоков.

В Кентукки программа получила запоминающееся название Christmas for the Fishes ("Рождество для рыб"). Там ели принимают после Рождества и группами погружают в озёра и водохранилища на разной глубине, чтобы мелкая рыба получала укрытие от хищников.

Опыт Нижегородской области

В России с целью поддержки леща, плотвы и густеры в процессе откладывания икры эксперты Росрыболовства вместе с волжскими рыбаками занимаются размещением в водоеме искусственных нерестилищ Нижегородской области, сделанных из еловых ветвей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
