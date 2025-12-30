Игра на контрастах: какие сырьевые активы принесли наибольшую прибыль в 2025 году

Рынок сырья в 2025 году показал взрывной рост серебра и платины

Рынок сырья в 2025 году удивил раскладом: лидерами роста оказались не нефть и газ, а драгоценные металлы. Серебро и платина прибавили так резко, что обогнали почти все остальные биржевые товары по динамике.

На другом полюсе — апельсиновый сок, который показал самое заметное падение цен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

Что подорожало сильнее всего

По подсчётам на основе биржевых данных, с начала года стоимость серебра выросла в 2,4 раза, а платины — в 2,3 раза. Третьим по темпам роста стал палладий: его цена увеличилась в 1,85 раза.

Такой результат подчёркивает общий тренд года: заметнее всего "стреляли" именно металлы, а не классические защитные или энергетические активы. При этом сами цифры отражают биржевую динамику и не означают, что все виды сырья дорожали одинаково — картина по секторам разошлась.

Что происходило с энергоносителями

Среди энергоносителей наиболее заметный рост показал уран — плюс 11,5% за год. Также подорожали газ на американском рынке (+9,9%) и коксующийся уголь на китайских биржах (+7,9%). Остальные виды топлива в целом, по данным анализа, наоборот, снизились в цене.

Сравнение металлов и энергоносителей

Металлы в 2025-м выглядели как явные фавориты по скорости роста: кратный прирост у серебра и платины резко контрастирует с умеренными процентными изменениями в энергетике. Энергоносители двигались более "ровно" и разнонаправленно: уран, газ и коксующийся уголь прибавили, но без эффектных кратных скачков, а часть топливной корзины ушла в минус.