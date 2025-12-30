Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Губка на батарее работает как пассивный увлажнитель воздуха в помещении
Безалкогольный глинтвейн и пунш заменяют спиртное на столе — врач Закатова
Сложенные зеркала на узких улицах повышают риск контакта с кузовом — Carandmotor
В подводных пещерах Капо-Качча обнаружены новые виды животных — La Nuova Sardegna
Cтабильный брак положительно влияет на самочувствие после 60 лет
Иван Ургант зачитал письма больных детей, думающих о смерти
Диетолог посоветовала вернуться к сбалансированному питанию после праздников
Землетрясение на Тайване вызвало опасения за мировые поставки чипов — Reuters
Грязные оконные рамы ускоряют износ окон и уплотнителей — рекомендации idealista

Игра на контрастах: какие сырьевые активы принесли наибольшую прибыль в 2025 году

Рынок сырья в 2025 году показал взрывной рост серебра и платины
Экономика

Рынок сырья в 2025 году удивил раскладом: лидерами роста оказались не нефть и газ, а драгоценные металлы. Серебро и платина прибавили так резко, что обогнали почти все остальные биржевые товары по динамике.

Рука указывает на растущий финансовый график на планшете
Фото: https://unsplash.com by rc.xyz NFT gallery is licensed under Free
Рука указывает на растущий финансовый график на планшете

На другом полюсе — апельсиновый сок, который показал самое заметное падение цен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

Что подорожало сильнее всего

По подсчётам на основе биржевых данных, с начала года стоимость серебра выросла в 2,4 раза, а платины — в 2,3 раза. Третьим по темпам роста стал палладий: его цена увеличилась в 1,85 раза.

Такой результат подчёркивает общий тренд года: заметнее всего "стреляли" именно металлы, а не классические защитные или энергетические активы. При этом сами цифры отражают биржевую динамику и не означают, что все виды сырья дорожали одинаково — картина по секторам разошлась.

Что происходило с энергоносителями

Среди энергоносителей наиболее заметный рост показал уран — плюс 11,5% за год. Также подорожали газ на американском рынке (+9,9%) и коксующийся уголь на китайских биржах (+7,9%). Остальные виды топлива в целом, по данным анализа, наоборот, снизились в цене.

Сравнение металлов и энергоносителей

Металлы в 2025-м выглядели как явные фавориты по скорости роста: кратный прирост у серебра и платины резко контрастирует с умеренными процентными изменениями в энергетике. Энергоносители двигались более "ровно" и разнонаправленно: уран, газ и коксующийся уголь прибавили, но без эффектных кратных скачков, а часть топливной корзины ушла в минус.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Наука и техника
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries Вероника Эйнуллаева Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Машины воруют за минуту, но водители нашли ответ: странные трюки, которые сбивают воров с толку
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Последние материалы
Красная сумка стала главным акцентом зимних образов
Губка на батарее работает как пассивный увлажнитель воздуха в помещении
Безалкогольный глинтвейн и пунш заменяют спиртное на столе — врач Закатова
Сложенные зеркала на узких улицах повышают риск контакта с кузовом — Carandmotor
В подводных пещерах Капо-Качча обнаружены новые виды животных — La Nuova Sardegna
Рынок сырья в 2025 году показал взрывной рост серебра и платины
Cтабильный брак положительно влияет на самочувствие после 60 лет
Рябина укрепляет почву и повышает её плодородие
Салат "Август" с грибами, картошкой и ветчиной готовят слоями
Иван Ургант зачитал письма больных детей, думающих о смерти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.