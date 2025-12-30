Хрупкий мир чипов: тайваньское землетрясение проверило устойчивость TSMC

Землетрясение на Тайване вызвало опасения за мировые поставки чипов — Reuters

У побережья Тайваня произошло сильное землетрясение, которое ощутили по всему острову, включая Тайбэй. Событие сразу вызвало тревогу у рынков: Тайвань — ключевой узел мировой микроэлектроники, и любая остановка фабрик быстро отражается на поставках чипов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Микрочип на кончике пальца

Однако крупнейший контрактный производитель полупроводников TSMC сообщил, что серьёзных повреждений удалось избежать. Об этом сообщает Reuters.

Что известно о толчках

По данным тайваньских служб, магнитуда оценивалась в 7,0, тогда как Геологическая служба США (USGS) зафиксировала магнитуду 6,6. Эпицентр находился в море примерно в 30-32 км к востоку/юго-востоку от Иланя, а глубина — порядка 67-73 км, что в целом смягчает разрушительное воздействие на поверхности.

Сообщалось о небольших инцидентах инфраструктуры: в частности, высокоскоростная железная дорога временно останавливала движение отдельных поездов, а основной "бытовой" ущерб сводился к мелким поломкам и локальным проблемам вроде срабатывания систем безопасности в зданиях.

Почему все следили за TSMC

TSMC — системообразующая компания для глобальной цепочки поставок полупроводников, поэтому даже краткая эвакуация производств становится новостью. После толчков часть объектов в научном парке Синьчжу попала под критерии эвакуации: персонал вывели на улицу, провели перекличку и проверки, при этом системы безопасности продолжали работать штатно. После инспекции компания не обнаружила повреждений и быстро вернулась к обычному режиму.

Важно и то, что в районе Синьчжу интенсивность колебаний была значительно ниже, чем на северо-востоке острова: сообщалось о "четвёртой" категории интенсивности, где обычно ожидают лишь умеренные эффекты.

Как TSMC снижает риски остановок

Сейсмостойкость здесь — не формальность, а экономическая необходимость. После разрушительного тайваньского землетрясения 1999 года компании и власти усилили стандарты устойчивости критической инфраструктуры, а TSMC параллельно инвестировала в инженерные решения, которые уменьшают вибрации и защищают точное оборудование в "чистых комнатах". В профильных материалах упоминаются, в частности, изоляция помещений, вязкостные демпферы и гидравлические элементы, а также резервирование питания, чтобы сбои электричества не стали второй волной потерь.

Отдельный слой защиты — раннее оповещение: даже несколько секунд форы позволяют безопасно остановить чувствительные процессы и снизить вероятность брака или повреждения установок. По сообщениям отраслевых СМИ, в прошлом, во время землетрясения 3 апреля 2024 года, компания смогла достаточно быстро вернуть значительную часть оборудования в строй.

Сравнение реакций: "обычное предприятие" и фабрика чипов

На типичном производстве главный риск — люди и конструктив зданий, а перезапуск часто укладывается в часы. На фабриках полупроводников критично другое: точность установок, чистота воздуха, стабильность электропитания и микровибрации, которые незаметны человеку, но опасны для литографии и контроля качества.

Именно поэтому для отрасли микроэлектроники важны не только прочные стены, но и инженерные "буферы" — от демпферов до автономных систем энергии и регламентов эвакуации.