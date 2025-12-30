Компенсация вырастет в разы: Минстрой меняет правила расселения аварийного жилья

Минстрой разработал новый пакет поправок в Жилищный кодекс и сопутствующие законы, направленных на оптимизацию процесса расселения граждан из аварийного жилья с целью увеличения количества новосёлов, получающих квартиры.
Процесс переселения из аварийного жилья, к сожалению, часто затягивается и может занимать от 5 до 10 лет с момента признания дома непригодным для проживания. Законопроект предлагает пересмотреть методику расчёта денежной компенсации для переселенцев.
Теперь в расчёт будет включаться рыночная стоимость жилья, скорректированная с учётом его аварийного состояния, а также рыночная стоимость доли в общем имуществе многоквартирного дома, включая земельный участок.
Кроме того, жители получат компенсацию за все убытки, связанные с переездом, в том числе расходы на временное проживание, переезд, поиск нового жилья и оформление прав собственности. Важно отметить, что размер выплаты не может быть менее половины "официальной" стоимости жилья.
Минстрой будет ежеквартально определять среднюю рыночную стоимость жилья по регионам.
Эксперты отмечают, что выкупная цена жилья в аварийных домах является постоянной точкой разногласий. Местные власти, как правило, стремятся к сносу аварийных зданий с выплатой компенсации, в то время как жители предпочитают получить равноценное жильё в новых домах, сообщает РГ.
