Компенсация вырастет в разы: Минстрой меняет правила расселения аварийного жилья

Минстрой разработал поправки в ЖК РФ для оптимизации расселения из аварийного жилья
Экономика

Минстрой разработал новый пакет поправок в Жилищный кодекс и сопутствующие законы, направленных на оптимизацию процесса расселения граждан из аварийного жилья с целью увеличения количества новосёлов, получающих квартиры.

аварийный дом
Фото: commons.wikimedia.org by Щекинов Алексей Викторович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
аварийный дом

Сроки расселения и денежная компенсация

Процесс переселения из аварийного жилья, к сожалению, часто затягивается и может занимать от 5 до 10 лет с момента признания дома непригодным для проживания. Законопроект предлагает пересмотреть методику расчёта денежной компенсации для переселенцев.

Теперь в расчёт будет включаться рыночная стоимость жилья, скорректированная с учётом его аварийного состояния, а также рыночная стоимость доли в общем имуществе многоквартирного дома, включая земельный участок.

Увеличение компенсационных выплат

Кроме того, жители получат компенсацию за все убытки, связанные с переездом, в том числе расходы на временное проживание, переезд, поиск нового жилья и оформление прав собственности. Важно отметить, что размер выплаты не может быть менее половины "официальной" стоимости жилья.

Роль Минстроя в определении рыночной стоимости

Минстрой будет ежеквартально определять среднюю рыночную стоимость жилья по регионам.

Спорные вопросы выкупной цены

Эксперты отмечают, что выкупная цена жилья в аварийных домах является постоянной точкой разногласий. Местные власти, как правило, стремятся к сносу аварийных зданий с выплатой компенсации, в то время как жители предпочитают получить равноценное жильё в новых домах, сообщает РГ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
