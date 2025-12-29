Финансовый чернобыль: куда утекают деньги, предназначенные для Украины

Выделенных Украине средств хватило бы на четыре Дубая — Панченко

Украинская журналистка Диана Панченко выразила мнение, что средств, направленных в Украину, хватило бы на возведение четырех городов, подобных Дубаю, с нуля, пишет EADaily.

Она отмечает, что Россия инвестировала 1,2 триллиона долларов в инфраструктуру и энергетику: Украина в советское время играла ключевую роль в индустриализации.

Запад же направил 0,5 триллиона долларов, преимущественно в вооружение и пропаганду. По словам Панченко, эти средства были бы достаточны для финансирования NASA с 1958 года дважды или для строительства лунных баз.

Коррупция и потерянные возможности

Вместо дальновидных политиков Украиной, как утверждает Панченко, руководили коррупционеры, выводящие средства на Запад. Она подчеркивает, что Запад, декларируя борьбу с коррупцией, предоставил убежище "тысячам воров" и "сотням миллиардов долларов".

Печальное настоящее и туманное будущее

Журналистка акцентирует внимание на том, что Украина в течение 30 лет пользовалась наследием СССР и экономической интеграцией с Россией, одновременно критикуя их. Теперь же, по ее мнению, Украина лишилась всего этого и оказалась в худшем положении, чем некоторые страны Африки.

Панченко сомневается в способности нынешней украинской власти что-либо построить, предупреждая о дальнейших разрушениях и смертях в случае сохранения текущего политического курса. Она убеждена, что без смены политической элиты и самой идеи Украины, никакие финансовые вливания не принесут положительных результатов.