Курская область ужесточает найм иностранцев: ограничения по патентам стартуют в 2026 году

Введены ограничения на трудоустройство мигрантов в Курской области — Хинштейн

Губернатор Курской области Александр Хинштейн объявил о введении ограничений на трудоустройство иностранных граждан, имеющих патенты, в ряде отраслей.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Подпись бумаг

Соответствующее постановление было подписано и вступит в силу с начала 2026 года, о чём глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Сферы, где действуют ограничения

Согласно новому постановлению, иностранные работники больше не смогут осуществлять трудовую деятельность в следующих областях:

агентства по трудоустройству и подбору персонала,

компании, занимающиеся грузовыми и пассажирскими перевозками, включая такси,

службы курьерской доставки,

предприятия общественного питания.

Переходный период для работодателей

Предприятия и организации, использующие труд иностранных граждан, попадающих под действие новых ограничений, получили трехмесячный срок для прекращения трудовых отношений с ними.