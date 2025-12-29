Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Курская область ужесточает найм иностранцев: ограничения по патентам стартуют в 2026 году

Введены ограничения на трудоустройство мигрантов в Курской области — Хинштейн
Экономика

Губернатор Курской области Александр Хинштейн объявил о введении ограничений на трудоустройство иностранных граждан, имеющих патенты, в ряде отраслей. 

Подпись бумаг
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Подпись бумаг

Соответствующее постановление было подписано и вступит в силу с начала 2026 года, о чём глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Сферы, где действуют ограничения

Согласно новому постановлению, иностранные работники больше не смогут осуществлять трудовую деятельность в следующих областях:

  • агентства по трудоустройству и подбору персонала,
  • компании, занимающиеся грузовыми и пассажирскими перевозками, включая такси,
  • службы курьерской доставки,
  • предприятия общественного питания.

Переходный период для работодателей

Предприятия и организации, использующие труд иностранных граждан, попадающих под действие новых ограничений, получили трехмесячный срок для прекращения трудовых отношений с ними.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
