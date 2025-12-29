Курская область ужесточает найм иностранцев: ограничения по патентам стартуют в 2026 году

Губернатор Курской области Александр Хинштейн объявил о введении ограничений на трудоустройство иностранных граждан, имеющих патенты, в ряде отраслей.
Соответствующее постановление было подписано и вступит в силу с начала 2026 года, о чём глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
Согласно новому постановлению, иностранные работники больше не смогут осуществлять трудовую деятельность в следующих областях:
Предприятия и организации, использующие труд иностранных граждан, попадающих под действие новых ограничений, получили трехмесячный срок для прекращения трудовых отношений с ними.
