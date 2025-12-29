Деньги за выход из отрасли сработали как рычаг: собачьи фермы в Южной Корее массово закрываются досрочно

В Южной Корее закрываются фермы по разведению собак на мясо — Korea Herald

Министерство сельского хозяйства Южной Кореи сообщило, что около 78% зарегистрированных ферм, занимавшихся разведением собак на мясо, закрылись после вступления в силу закона о запрете употребления собачьего мяса.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain собака за забором

Закон начал действовать в августе 2024 года и предусматривал переходный период, чтобы бизнес мог свернуть деятельность или сменить профиль.

На темпы повлияло сразу несколько факторов: рост общественного одобрения запрета, финансовые стимулы за досрочный выход из отрасли и активное сопровождение на местах.

Когда планируется окончательный отказ от практики

Правительство рассчитывает полностью отказаться от разведения собак на мясо к февралю 2027 года — к моменту, когда закон должен заработать в полном объёме.

"Мы призываем оставшиеся фермы активно сотрудничать с правительством и способствовать превращению Кореи в страну, заботящуюся о благополучии животных", — заявил представитель министерства.

Чем помогают фермерам и почему это важно

Министерство работает совместно с местными властями и предлагает фермерам поддержку при переходе на альтернативные форматы животноводства. На практике это особенно критично для небольших хозяйств: смена профиля требует вложений в инфраструктуру (помещения, вентиляция, оборудование), закупки кормов, ветеринарного сопровождения и новых каналов сбыта, сообщает Korea Herald.