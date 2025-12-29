Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Четыре квартиры на клине земли: в Токио показали цену экономии

В Токио дом уместил жизнь там, где еле помещается мебель — Tokyo Lense
Экономика

В Токио есть дом, который выглядит как архитектурная шутка, но в нём живут люди. Здание в районе Нерима настолько узкое, что по ширине в самом "тонком" месте уступает некоторым шкафам.

Дверь с ключом
Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дверь с ключом

Тем не менее внутри разместились четыре квартиры. Об этом сообщает Tokyo Lense.

Дом, который напоминает жёлтую "костяшку" домино

Речь идет о Nerima Triangle, многоквартирном доме в Токио. Со стороны он похож на ярко-жёлтую "костяшку" домино, а его самая узкая грань — чуть меньше 60 сантиметров. За счёт необычной формы на участке размером примерно с парковочное место удалось "упаковать" пять этажей и один цокольный. Вывески на фасаде напоминают, что раньше здесь работали микробары.

Что внутри: мини-кухня, "шкаф-душ" и одна комната

Четыре квартиры соединяет узкая лестница. 

Планировка предельно компактная. В квартире есть мини-кухня: место для металлической раковины, одной конфорки и мини-холодильника. Сразу у входа — душевая "как шкафчик", но с неожиданными деталями: внутри есть небольшая ванна и даже окно.

За коридорной кухней начинается единственная комната. Её ширина около 2,4 метра. 

Дёшево — но не бесплатно: шум и туалет "через лестницу"

В 2023 году аренда одной из квартир составляла примерно 268 долларов в месяц. Для Токио это звучит как редкая удача, но у такого жилья есть два ощутимых минуса.

Первый — шум. Дом стоит на перекрёстке пяти улиц в оживлённом районе Нерима. 

Второй минус — санузел. Точнее его формат: жильцам приходится выходить из квартиры и проходить по узкой лестничной клетке к отдельным туалетным комнатам. По размерам и оснащению они напоминают уборные в самолётах — максимально компактные и без "домашнего" комфорта.

Этот дом — наглядный пример того, как в Токио умеют "добывать" жильё из невозможного пространства: архитектура помогает поместить жизнь туда, где, кажется, поместиться нечему, но за такой трюк приходится платить комфортом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
