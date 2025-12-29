Горький вкус успеха: почему напитки Алоэ вера исчезли с прилавков

"Алоэ вера" выводят из оборота из-за подозрительных образцов — Роспотребнадзор

Продажа напитков "Алоэ вера" в России временно остановлена после лабораторных проверок Роспотребнадзора. В ряде образцов специалисты обнаружили летучие органические соединения, а часть продукции имела подозрительный привкус.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лаборатория

Надзорное ведомство уже приняло меры, затронувшие как розничные сети, так и онлайн-торговлю. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Что именно выявили в ходе проверки

По данным Роспотребнадзора, лабораторные исследования показали наличие летучих органических соединений в пяти образцах готовой продукции "Алоэ вера" с датами изготовления 11 августа, 5 октября, 10 декабря, 16 декабря и 21 декабря 2025 года. Аналогичные вещества были обнаружены и в пробе концентрата, используемого при производстве напитка. Ведомство уточнило, что проверки продолжаются: специалисты анализируют состав напитка на предмет наличия компонентов, не указанных в маркировке.

Какие меры уже приняты

Работа производителя напитка — ООО "Вельта-Пенза" — была приостановлена. В пятницу продажи "Алоэ вера" заблокировали после выявления образцов с предположительным привкусом ацетона. По предписанию Роспотребнадзора 26 декабря оператор системы маркировки "Честный знак" остановил реализацию 138 тысяч единиц продукции на кассах розничных магазинов.

Параллельно регулятор направил официальное письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). В документе участников рынка электронной коммерции, включая маркетплейсы, попросили исключить онлайн-продажи данного напитка до завершения проверок.

Почему летучие органические соединения вызывают вопросы

Летучие органические соединения — группа веществ, которые могут попадать в продукт по разным причинам: от технологических сбоев и качества сырья до нарушений условий хранения. Их наличие не всегда означает прямую угрозу, но при обнаружении постороннего запаха или вкуса надзорные органы обязаны реагировать, так как подобные признаки могут указывать на химические примеси или несоответствие заявленному составу.