Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рязань получила статус Новогодней столицы России 2025/2026 — Минкульт РФ
Важно отказаться от максимализма перед Новым годом — психолог Абравитова
Спирт и эфирные компоненты в ополаскивателе для рта применяют против грибка ногтей
Запуск салютов вне разрешённых зон может повлечь административную ответственность
Анна Семенович отказалась играть роль сексуальной Снегурочки
В России с 2026 года вступят в силу ограничения на количество микрозаймов
Домашние масла и белок яйца помогают укрепить ресницы и добавить объём — Bovary
Традиционный холодец держится на естественном коллагене
Диетолог Гончарова советует быть осторожнее с имитированной икрой

Горький вкус успеха: почему напитки Алоэ вера исчезли с прилавков

"Алоэ вера" выводят из оборота из-за подозрительных образцов — Роспотребнадзор
Экономика

Продажа напитков "Алоэ вера" в России временно остановлена после лабораторных проверок Роспотребнадзора. В ряде образцов специалисты обнаружили летучие органические соединения, а часть продукции имела подозрительный привкус.

Лаборатория
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лаборатория

Надзорное ведомство уже приняло меры, затронувшие как розничные сети, так и онлайн-торговлю. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Что именно выявили в ходе проверки

По данным Роспотребнадзора, лабораторные исследования показали наличие летучих органических соединений в пяти образцах готовой продукции "Алоэ вера" с датами изготовления 11 августа, 5 октября, 10 декабря, 16 декабря и 21 декабря 2025 года. Аналогичные вещества были обнаружены и в пробе концентрата, используемого при производстве напитка. Ведомство уточнило, что проверки продолжаются: специалисты анализируют состав напитка на предмет наличия компонентов, не указанных в маркировке.

Какие меры уже приняты

Работа производителя напитка — ООО "Вельта-Пенза" — была приостановлена. В пятницу продажи "Алоэ вера" заблокировали после выявления образцов с предположительным привкусом ацетона. По предписанию Роспотребнадзора 26 декабря оператор системы маркировки "Честный знак" остановил реализацию 138 тысяч единиц продукции на кассах розничных магазинов.

Параллельно регулятор направил официальное письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). В документе участников рынка электронной коммерции, включая маркетплейсы, попросили исключить онлайн-продажи данного напитка до завершения проверок.

Почему летучие органические соединения вызывают вопросы

Летучие органические соединения — группа веществ, которые могут попадать в продукт по разным причинам: от технологических сбоев и качества сырья до нарушений условий хранения. Их наличие не всегда означает прямую угрозу, но при обнаружении постороннего запаха или вкуса надзорные органы обязаны реагировать, так как подобные признаки могут указывать на химические примеси или несоответствие заявленному составу.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Садоводство, цветоводство
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Томат "Лотарингская красавица красная" даёт плоды 500 г
Садоводство, цветоводство
Томат "Лотарингская красавица красная" даёт плоды 500 г
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова Контекст влияет на оценку эмоций собак человеком — учёные Холли Молинаро и Клайв Уинн Александр Рощин
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Скалы рухнули, океан раскачался: Арктика запустила процесс, которого раньше не фиксировали
Скалы рухнули, океан раскачался: Арктика запустила процесс, которого раньше не фиксировали
Последние материалы
Цветную капусту запекают в духовке при 200 градусах
В России с 2026 года вступят в силу ограничения на количество микрозаймов
Домашние масла и белок яйца помогают укрепить ресницы и добавить объём — Bovary
Ежемесячная чистка стиральной машины снижает запахи и рост бактерий — Revistaoeste
Традиционный холодец держится на естественном коллагене
Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной
Зоны привязанности в мозге реагируют на собак и детей одинаково — National Geographic
Пародонтит запускает рассасывание кости вокруг зубов — стоматолог Севак Барсегян
Розовый шоколад Ruby разработала компания Barry Callebaut
Диетолог Гончарова советует быть осторожнее с имитированной икрой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.