Заёмщикам перекрывают карусель микрозаймов: новый закон режет возможность держать несколько сверхдорогих договоров

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, вводящий постепенное ужесточение требований к выдаче потребительских ссуд микрофинансовыми институтами.
Согласно новым нормам, начиная с 1 октября 2026 года, физическим лицам будет разрешено иметь не более двух действующих соглашений микрозайма с совокупной годовой стоимостью, превышающей 200% по каждому.
С 1 апреля 2027 года это ограничение станет еще строже: разрешен будет только один договор займа с годовой стоимостью более 100%. При оформлении нового займа предусматривается трехдневный период ожидания после полного погашения предыдущего.
Вместе с тем закон предоставляет микрофинансовым организациям больше свободы при работе с предприятиями. Предел микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возрастает с 5 до 15 миллионов рублей, пишет ТАСС.
