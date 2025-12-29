Литва закрепляет транзит без паузы: новый договор с "Газпромом" стартует сразу после завершения старого

Компания Amber Grid, литовский оператор газотранспортной сети, сообщила о заключении нового пятилетнего соглашения с "Газпромом", регулирующего транзит российского газа через Литву в Калининградскую область.
Данное соглашение, вступающее в силу после окончания текущего десятилетнего контракта (1 января 2026 года), будет действовать до конца 2030 года.
Стоимость транзитных услуг в рамках нового соглашения будет устанавливаться литовским Государственным советом по регулированию энергетики. Ожидается, что допустимая выручка литовской стороны в 2026 году составит около 30 миллионов евро.
Ранее председатель Госсовета по регулированию энергетики, Ренатас Поцюс, основываясь на предварительных расчетах, озвучивал более скромную сумму ежегодной прибыли — примерно 29 миллионов евро.
В действующем договоре присутствует условие "транспортируй или плати" (ship-or-pay), обязывающее ежегодно транспортировать или оплачивать 2,5 миллиарда кубических метров газа, пишет "Интерфакс".
