Литва закрепляет транзит без паузы: новый договор с "Газпромом" стартует сразу после завершения старого

Литва и "Газпром" заключили сделку на 5 лет
Экономика

Компания Amber Grid, литовский оператор газотранспортной сети, сообщила о заключении нового пятилетнего соглашения с "Газпромом", регулирующего транзит российского газа через Литву в Калининградскую область.

Горящая конфорка газовой плиты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горящая конфорка газовой плиты

Замена действующему соглашению

Данное соглашение, вступающее в силу после окончания текущего десятилетнего контракта (1 января 2026 года), будет действовать до конца 2030 года.

Финансовые условия соглашения

Стоимость транзитных услуг в рамках нового соглашения будет устанавливаться литовским Государственным советом по регулированию энергетики. Ожидается, что допустимая выручка литовской стороны в 2026 году составит около 30 миллионов евро.

Предварительные оценки доходов

Ранее председатель Госсовета по регулированию энергетики, Ренатас Поцюс, основываясь на предварительных расчетах, озвучивал более скромную сумму ежегодной прибыли — примерно 29 миллионов евро.

Условие "транспортируй или плати"

В действующем договоре присутствует условие "транспортируй или плати" (ship-or-pay), обязывающее ежегодно транспортировать или оплачивать 2,5 миллиарда кубических метров газа, пишет "Интерфакс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
