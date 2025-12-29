Иран готовит валютный перезапуск: четыре нуля могут исчезнуть, а туман — вернуться в расчёты

По информации агентства Nour News, руководитель иранского Центробанка Мохаммад Фарзин оставил свой пост. Причиной послужила значительная девальвация национальной валюты.
Вероятность принятия отставки президентом страны Масудом Пезешкианом оценивается как высокая.
Как сообщает агентство, ссылаясь на заместителя главы президентской администрации по связям с общественностью Мохаммада Мехди Табатабаи, глава Центробанка подал прошение об отставке, которое президент, вероятно, одобрит.
Еще в августе месяце глава парламентского комитета по экономике Ирана Шамседдин Хосейни заявил о поддержке законодательной инициативы, направленной на деноминацию национальной валюты — риала. При этом было подчеркнуто, что изменение названия валюты не планируется.
Согласно сообщениям, появившимся в декабре 2024 года, иранскую валюту ожидают серьезные преобразования. Президент Ирана Масуд Пезешкиан представил на рассмотрение парламента проект закона о финансовой реформе, предусматривающий сокращение номинала риала на четыре нуля и переименование национальной валюты в "туман".
