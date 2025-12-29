Иран готовит валютный перезапуск: четыре нуля могут исчезнуть, а туман — вернуться в расчёты

Глава Центробанка Ирана уходит на фоне обвала риала

По информации агентства Nour News, руководитель иранского Центробанка Мохаммад Фарзин оставил свой пост. Причиной послужила значительная девальвация национальной валюты.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Ирана

Принятие отставки

Вероятность принятия отставки президентом страны Масудом Пезешкианом оценивается как высокая.

Как сообщает агентство, ссылаясь на заместителя главы президентской администрации по связям с общественностью Мохаммада Мехди Табатабаи, глава Центробанка подал прошение об отставке, которое президент, вероятно, одобрит.

Предложения по реформированию валюты

Еще в августе месяце глава парламентского комитета по экономике Ирана Шамседдин Хосейни заявил о поддержке законодательной инициативы, направленной на деноминацию национальной валюты — риала. При этом было подчеркнуто, что изменение названия валюты не планируется.

Согласно сообщениям, появившимся в декабре 2024 года, иранскую валюту ожидают серьезные преобразования. Президент Ирана Масуд Пезешкиан представил на рассмотрение парламента проект закона о финансовой реформе, предусматривающий сокращение номинала риала на четыре нуля и переименование национальной валюты в "туман".