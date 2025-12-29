СБП выходит за рамки переводов: ЦБ добавляет пополнение наличными и новые опции для бизнеса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Центробанк Российской Федерации планирует оперативно интегрировать в Систему быстрых платежей (СБП) новую функцию, позволяющую вносить наличные средства на счета через банкоматы различных банковских учреждений. 

Процесс оплаты по смартфону
Фото: Пресс-служба Газпромбанка
Процесс оплаты по смартфону

Об этом сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в своем интервью для агентства ТАСС.

Расширение возможностей СБП

В своем выступлении Бакина подчеркнула, что продолжается активная работа над расширением возможностей системы совместно с участниками финансового рынка.

В ближайшей перспективе планируется реализация опции, обеспечивающей пополнение счетов физических лиц наличными средствами через банкоматные сети различных банков.

Кроме того, предусмотрено добавление дополнительных функций для юридических лиц, в частности, возможность совершения онлайн-платежей в бюджет.

Формирование QR-код для платежей

Бакина также рассказала о развитии формата QR-presented, в рамках которого клиент самостоятельно формирует QR-код для осуществления платежа и предоставляет его в точке оплаты. Это отличается от существующей схемы, когда QR-код предоставляется продавцом.

Внедрение данного функционала также входит в приоритетные планы на ближайшее будущее.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
