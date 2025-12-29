СБП выходит за рамки переводов: ЦБ добавляет пополнение наличными и новые опции для бизнеса

Центробанк Российской Федерации планирует оперативно интегрировать в Систему быстрых платежей (СБП) новую функцию, позволяющую вносить наличные средства на счета через банкоматы различных банковских учреждений.
Об этом сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в своем интервью для агентства ТАСС.
В своем выступлении Бакина подчеркнула, что продолжается активная работа над расширением возможностей системы совместно с участниками финансового рынка.
В ближайшей перспективе планируется реализация опции, обеспечивающей пополнение счетов физических лиц наличными средствами через банкоматные сети различных банков.
Кроме того, предусмотрено добавление дополнительных функций для юридических лиц, в частности, возможность совершения онлайн-платежей в бюджет.
Бакина также рассказала о развитии формата QR-presented, в рамках которого клиент самостоятельно формирует QR-код для осуществления платежа и предоставляет его в точке оплаты. Это отличается от существующей схемы, когда QR-код предоставляется продавцом.
Внедрение данного функционала также входит в приоритетные планы на ближайшее будущее.
