СБП выходит за рамки переводов: ЦБ добавляет пополнение наличными и новые опции для бизнеса

Центробанк России планирует внедрить новую функцию в СБП — Бакина

Центробанк Российской Федерации планирует оперативно интегрировать в Систему быстрых платежей (СБП) новую функцию, позволяющую вносить наличные средства на счета через банкоматы различных банковских учреждений.

Фото: Пресс-служба Газпромбанка Процесс оплаты по смартфону

Об этом сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в своем интервью для агентства ТАСС.

Расширение возможностей СБП

В своем выступлении Бакина подчеркнула, что продолжается активная работа над расширением возможностей системы совместно с участниками финансового рынка.

В ближайшей перспективе планируется реализация опции, обеспечивающей пополнение счетов физических лиц наличными средствами через банкоматные сети различных банков.

Кроме того, предусмотрено добавление дополнительных функций для юридических лиц, в частности, возможность совершения онлайн-платежей в бюджет.

Формирование QR-код для платежей

Бакина также рассказала о развитии формата QR-presented, в рамках которого клиент самостоятельно формирует QR-код для осуществления платежа и предоставляет его в точке оплаты. Это отличается от существующей схемы, когда QR-код предоставляется продавцом.

Внедрение данного функционала также входит в приоритетные планы на ближайшее будущее.