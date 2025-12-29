Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почва для пуансеттии должна оставаться слегка влажной без застоя воды — Actualno
Перед поездкой животных нужно кормить за два часа до выезда – ветеринар Гольнева
Выбросы после 2065 года становятся ключевым фактором роста уровня моря — Earth
Обратное течение Сухоны наблюдают у истока ежегодно — краеведы
Адвокат Добровинский вспомнил о любви Брижит Бардо к России
Слишком большой диван и минимум мебели делают гостиную громоздкой — Dum&Zahrada
Восстановить сон поможет сдвиг подъема на час-полтора – сомнолог Кудинов
Значение кисломолочных продуктов для усвоения нутриентов отметили диетологи
Новогодние показы в театре Модерн стартуют 2 января со Сказок для взрослых

Китай берёт количеством, Южная Корея — сложностью: южнокорейские верфи отвоёвывают рынок высоких технологий

Южная Корея опережает Китай в технологически сложных сегментах судостроения
Экономика

Китай доминирует на мировом рынке судостроения за счёт ценовой конкурентоспособности и серийного производства. Однако Южная Корея сильнее в сегменте технологически сложных судов.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

Об этом пишет Korea Herald. Согласно данным британской Clarkson Research, специализирующейся на судостроительной индустрии, за период с января по ноябрь текущего года южнокорейские судостроители смогли привлечь заказы, которые составили 22 % от общего объёма рынка.

Какие компании Южной Кореи и на каких заказах растут

Samsung Heavy Industries достигла 76% годовой цели в $9,8 млрд, заключив контракты на СПГ-газовозы, шаттл-танкеры, контейнеровозы, этановозы, нефтяные танкеры.

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (промежуточная холдинговая структура судостроительных активов HD Hyundai) сообщила о заказах на $18,16 млрд на 129 судов — это уже выше годового плана в $18,05 млрд. Компания перевыполняет цели пятый год подряд, начиная с 2021 года.

Hanwha Ocean собрала заказов на $9,83 млрд, включая 20 сверхкрупных танкеров VLCC и 13 СПГ-газовозов, превысив прошлогодний объём в $8,98 млрд.

Рост выручки южнокорейских верфей во многом связан с заказами на СПГ-газовозы.

Военно-морская кооперация США и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе обозначил намерение укреплять связи с южнокорейскими судостроителями, объявив, что строительством новых фрегатов для ВМС США будут руководить Huntington Ingalls и Philly Shipyard, приобретённая Hanwha Ocean.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Садоводство, цветоводство
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Валиева не сможет вернуться на прежний уровень — фигуристка Погорилая
Новости спорта
Валиева не сможет вернуться на прежний уровень — фигуристка Погорилая
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Красота и стиль
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова Контекст влияет на оценку эмоций собак человеком — учёные Холли Молинаро и Клайв Уинн Александр Рощин Шнековые вездеходы начали разрабатывать в СССР в 1960-х Сергей Милешкин
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Последние материалы
Обратное течение Сухоны наблюдают у истока ежегодно — краеведы
Адвокат Добровинский вспомнил о любви Брижит Бардо к России
Воду использовали для подъёма блоков при строительстве пирамид
Восстановить сон поможет сдвиг подъема на час-полтора – сомнолог Кудинов
Слишком большой диван и минимум мебели делают гостиную громоздкой — Dum&Zahrada
Значение кисломолочных продуктов для усвоения нутриентов отметили диетологи
Новогодние показы в театре Модерн стартуют 2 января со Сказок для взрослых
Комедию Папа в паутине поставили по пьесе Рэя Куни — Театр Шиловского
Тёплая грядка ускоряет старт огурцов на 3 недели
Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.