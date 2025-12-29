Китай берёт количеством, Южная Корея — сложностью: южнокорейские верфи отвоёвывают рынок высоких технологий

Южная Корея опережает Китай в технологически сложных сегментах судостроения

Китай доминирует на мировом рынке судостроения за счёт ценовой конкурентоспособности и серийного производства. Однако Южная Корея сильнее в сегменте технологически сложных судов.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Об этом пишет Korea Herald. Согласно данным британской Clarkson Research, специализирующейся на судостроительной индустрии, за период с января по ноябрь текущего года южнокорейские судостроители смогли привлечь заказы, которые составили 22 % от общего объёма рынка.

Какие компании Южной Кореи и на каких заказах растут

Samsung Heavy Industries достигла 76% годовой цели в $9,8 млрд, заключив контракты на СПГ-газовозы, шаттл-танкеры, контейнеровозы, этановозы, нефтяные танкеры.

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (промежуточная холдинговая структура судостроительных активов HD Hyundai) сообщила о заказах на $18,16 млрд на 129 судов — это уже выше годового плана в $18,05 млрд. Компания перевыполняет цели пятый год подряд, начиная с 2021 года.

Hanwha Ocean собрала заказов на $9,83 млрд, включая 20 сверхкрупных танкеров VLCC и 13 СПГ-газовозов, превысив прошлогодний объём в $8,98 млрд.

Рост выручки южнокорейских верфей во многом связан с заказами на СПГ-газовозы.

Военно-морская кооперация США и Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе обозначил намерение укреплять связи с южнокорейскими судостроителями, объявив, что строительством новых фрегатов для ВМС США будут руководить Huntington Ingalls и Philly Shipyard, приобретённая Hanwha Ocean.