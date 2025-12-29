Аренда обгоняет зарплаты, вакансии тают: молодые британцы меняют Лондон на новую страну

Для части молодых британцев план "остаться дома и строить карьеру" всё чаще выглядит не самым выгодным.
На решение влияют рост аренды жилья, "нервный" рынок труда и ощущение, что усилия не конвертируются в качество жизни. В итоге молодежь выбирает переезд и пробует собрать новую реальность в других странах. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные Управления национальной статистики Великобритании (ONS).
По данным ONS, за год до июня за границу переехали 195 тысяч человек в возрасте до 35 лет. При этом ведомство меняло подход к оценке миграции, поэтому сопоставлять цифры с предыдущими годами сложнее, но общая картина не выглядит неожиданной: миграция в принципе чаще "молода".
Лейтмотив историй молодых людей схожий: аренда дорожает быстрее доходов, вакансий для выпускников становится меньше, а на старте карьеры не всем удаётся накопить финансовую "подушку". На этом фоне поездка "на год-два" всё чаще превращается в долгий проект.
