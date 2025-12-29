Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аренда обгоняет зарплаты, вакансии тают: молодые британцы меняют Лондон на новую страну

Молодые британцы выбирают миграцию на фоне роста аренды и слабого старта карьеры
Экономика

Для части молодых британцев план "остаться дома и строить карьеру" всё чаще выглядит не самым выгодным.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Причины переезда в другие страны

На решение влияют рост аренды жилья, "нервный" рынок труда и ощущение, что усилия не конвертируются в качество жизни. В итоге молодежь выбирает переезд и пробует собрать новую реальность в других странах. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные Управления национальной статистики Великобритании (ONS).

Сколько молодых людей уезжает 

По данным ONS, за год до июня за границу переехали 195 тысяч человек в возрасте до 35 лет. При этом ведомство меняло подход к оценке миграции, поэтому сопоставлять цифры с предыдущими годами сложнее, но общая картина не выглядит неожиданной: миграция в принципе чаще "молода".

Лейтмотив историй молодых людей схожий: аренда дорожает быстрее доходов, вакансий для выпускников становится меньше, а на старте карьеры не всем удаётся накопить финансовую "подушку". На этом фоне поездка "на год-два" всё чаще превращается в долгий проект.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
