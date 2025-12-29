Всплеск на рынке серебра: почему цена взлетела и стоит ли сейчас инвестировать в металл

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Резкий рост стоимости серебра связан с временными дисбалансами и техническими факторами на рынке. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансист, инвестбанкир и основатель медиа "Биткоган" Евгений Коган.

Фото: commons.wikimedia.org by Spreadycz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ранее данные Comex показали, что стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум, превысив 80 долларов за тройскую унцию.

По словам Когана, стремительный рост стоимости серебра стал следствием повышенного спроса и ограниченного предложения на физическом рынке. Из-за нехватки запасов в хранилищах и ажиотажных покупок инвесторов возник краткосрочный дисбаланс, который и подтолкнул цены вверх. Финансист подчеркнул, что подобная динамика носит временный характер и не отражает реальных фундаментальных факторов.

"То, что происходит в серебре, — это сочетание ряда технических факторов, включая физическую нехватку металла в ряде хранилищ. Был бешеный спрос, а в наличии столько просто нет, поэтому возник дисбаланс, который, на мой взгляд, довольно быстро выровняется. Сейчас цена на серебро явно завышена и не соответствует его объективной стоимости. Я думаю, что этот рост — скорее следствие кратковременных технических процессов, чем устойчивый тренд", — отметил инвестбанкир.

Он добавил, что вкладываться в серебро сейчас нецелесообразно, поскольку потенциал дальнейшего роста практически исчерпан. Коган подчеркнул, что более рациональным выбором может стать золото, которое традиционно сохраняет устойчивость в периоды рыночных колебаний.

