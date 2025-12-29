Всплеск на рынке серебра: почему цена взлетела и стоит ли сейчас инвестировать в металл

Резкий рост стоимости серебра связан с временными дисбалансами и техническими факторами на рынке. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансист, инвестбанкир и основатель медиа "Биткоган" Евгений Коган.
Ранее данные Comex показали, что стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум, превысив 80 долларов за тройскую унцию.
По словам Когана, стремительный рост стоимости серебра стал следствием повышенного спроса и ограниченного предложения на физическом рынке. Из-за нехватки запасов в хранилищах и ажиотажных покупок инвесторов возник краткосрочный дисбаланс, который и подтолкнул цены вверх. Финансист подчеркнул, что подобная динамика носит временный характер и не отражает реальных фундаментальных факторов.
"То, что происходит в серебре, — это сочетание ряда технических факторов, включая физическую нехватку металла в ряде хранилищ. Был бешеный спрос, а в наличии столько просто нет, поэтому возник дисбаланс, который, на мой взгляд, довольно быстро выровняется. Сейчас цена на серебро явно завышена и не соответствует его объективной стоимости. Я думаю, что этот рост — скорее следствие кратковременных технических процессов, чем устойчивый тренд", — отметил инвестбанкир.
Он добавил, что вкладываться в серебро сейчас нецелесообразно, поскольку потенциал дальнейшего роста практически исчерпан. Коган подчеркнул, что более рациональным выбором может стать золото, которое традиционно сохраняет устойчивость в периоды рыночных колебаний.
Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?