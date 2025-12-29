Ставка может упасть почти вдвое к концу 2026-го: рынок слышит сигнал, но автоматизма не будет

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что ключевая ставка Центрального банка имеет потенциал снизиться до отметки в 9% к концу 2026 года.
По его словам, этому будут способствовать замедление темпов инфляции и ожидающиеся корректировки в налоговой системе.
Аксаков предполагает, что регулятор может приступить к снижению ключевой ставки уже на ближайшем заседании, запланированном на 13 февраля. Он ожидает, что первоначальное снижение составит не менее 0,5 процентного пункта. По его мнению, с наступлением марта можно будет наблюдать более активное смягчение денежно-кредитной политики, пишут Известия.
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что процесс снижения ключевой ставки не будет автоматическим. Согласно информации, опубликованной на сайте регулятора, дальнейшие действия будут зависеть от стабильного снижения инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
На последнем заседании в 2025 году ЦБ снизил ставку с 16,5 до 16 процентов. Процесс смягчения политики продолжается с июня.
