Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кизил стал плодовой культурой для частных садов — Mein Schöner Garten
Сладкие яблоки делают селедку под шубой приторной — кулинары
Зять Алентовой раскритиковал сериал "Москва слезам не верит"
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Чистка мусорного ведра для органики раз в неделю снижает запахи — Non solo festa
Тормозные колодки и масло быстрее всего изнашиваются в автомобиле — Carandmotor
Пумы начали охотиться на магеллановых пингвинов в Южной Америке
Физическая активность и дыхание снижают отёки после застолий — врач Поповичева
Очистка стекла духовки от засохшего жира с помощью соды и фольги — Primainspirace

Новые месторождения — длинная дистанция: Россия ускоряет геологический конвейер от поиска до добычи

Новые месторождения открываются и меняют экономику страны — Козлов
Экономика

По словам главы Министерства природных ресурсов РФ Александра Козлова, в текущем году на территории России было выявлено 251 новое месторождение твердых полезных ископаемых.

месторождение лития
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
месторождение лития

Особенно заметен рост в угольной промышленности. За первые одиннадцать месяцев прирост запасов, подтвержденных разведкой, более чем в семь раз превысил показатели предыдущего года. 

Влияние на экономику страны

В пресс-службе Минприроды сообщили о том, что каждое новое месторождение — результат длительного геологического процесса. Он начинается с первичного изучения недр, поиска перспективных зон и первоначальной оценки потенциальных ресурсов, а затем переходит к детальной разведке с уточнением параметров и объемов запасов. Прежде чем участок будет признан пригодным для промышленной эксплуатации, требуется значительный объем научных, технических и организационных работ.

Повторное вовлечение ресурсов

Кроме того, помимо стандартной процедуры открытия месторождений, используется подход, ориентированный на повторное вовлечение ресурсов. Инвесторы могут перевести лицензии на поиск в лицензии на добычу после постановки на государственный учет запасов, полученных в результате переработки отходов недропользования.

Такие техногенные объекты предоставляются в пользование без аукционов, что повышает инвестиционную привлекательность проектов и способствует более эффективному использованию минеральных ресурсов страны, пишут Известия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Томат "Лотарингская красавица красная" даёт плоды 500 г
Садоводство, цветоводство
Томат "Лотарингская красавица красная" даёт плоды 500 г
Рублево-Архангельская линия метро: первые станции откроют в 2026 году — РБК
Недвижимость
Рублево-Архангельская линия метро: первые станции откроют в 2026 году — РБК
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, что меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Кошка жмётся к вам не из-за ласки: это тревожный сигнал, который хозяева часто игнорируют
Кошка жмётся к вам не из-за ласки: это тревожный сигнал, который хозяева часто игнорируют
Последние материалы
Сладкие яблоки делают селедку под шубой приторной — кулинары
На Гавайях запретили кормить диких кошек ради экосистем — Associated Press
К 2055 году мир может терять до 4000 ледников ежегодно — Ландер Ван Трихт
Зять Алентовой раскритиковал сериал "Москва слезам не верит"
29 декабря благоприятный день для подведения итогов года
Теломеры летучих мышей сохраняют длину при старении — National Geographic
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Чистка мусорного ведра для органики раз в неделю снижает запахи — Non solo festa
Тормозные колодки и масло быстрее всего изнашиваются в автомобиле — Carandmotor
Деменция начинается с нарушения кровотока задолго до симптомов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.