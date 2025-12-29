Новые месторождения — длинная дистанция: Россия ускоряет геологический конвейер от поиска до добычи

По словам главы Министерства природных ресурсов РФ Александра Козлова, в текущем году на территории России было выявлено 251 новое месторождение твердых полезных ископаемых.
Особенно заметен рост в угольной промышленности. За первые одиннадцать месяцев прирост запасов, подтвержденных разведкой, более чем в семь раз превысил показатели предыдущего года.
В пресс-службе Минприроды сообщили о том, что каждое новое месторождение — результат длительного геологического процесса. Он начинается с первичного изучения недр, поиска перспективных зон и первоначальной оценки потенциальных ресурсов, а затем переходит к детальной разведке с уточнением параметров и объемов запасов. Прежде чем участок будет признан пригодным для промышленной эксплуатации, требуется значительный объем научных, технических и организационных работ.
Кроме того, помимо стандартной процедуры открытия месторождений, используется подход, ориентированный на повторное вовлечение ресурсов. Инвесторы могут перевести лицензии на поиск в лицензии на добычу после постановки на государственный учет запасов, полученных в результате переработки отходов недропользования.
Такие техногенные объекты предоставляются в пользование без аукционов, что повышает инвестиционную привлекательность проектов и способствует более эффективному использованию минеральных ресурсов страны, пишут Известия.
