Новости Все >
Дед Мороз подорожал быстрее подарков: праздничный индекс вырос на 14% за год

Москва дороже всех — 4 360 рублей за поздравление от Деда Мороза
Экономика

Аналитики T-Data заявили, что "в 2025 году индекс Деда Мороза увеличился на 14% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 3 567 рублей".

Дед Мороз
Фото: unsplash.com by Mike Arney mikearney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дед Мороз

Методология расчёта

Расчет "индекса Деда Мороза" базируется на информации из общедоступных источников и объявлений, размещенных на платформах "Авито", "Профи" и "Юла". В общей сложности было проанализировано более 4 тысяч предложений.

Региональные различия

Самые высокие цены на поздравление от Деда Мороза наблюдаются в крупных городах, особенно в Москве (4 360 рублей). Наибольший рост стоимости зафиксирован в Красноярске, где индекс увеличился на 20% — с 3 327 до 3 984 рублей.

В список городов с наиболее дорогими услугами Деда Мороза также вошли: Краснодар (4 048 рублей); Санкт-Петербург (3 662 рубля); Екатеринбург (3 647 рублей); Ростов-на-Дону (3 645 рублей).

Самые доступные цены на поздравление от Деда Мороза отмечены в Волгограде, где средняя стоимость составляет 2 291 рубль, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
