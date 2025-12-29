Технологическая гонка ускоряет сближение: партнёрство России и Китая выходит за рамки отдельных контрактов

Китай и Россия переходят к широкой кооперации в высокотехнологичных сферах

Китай и Россия обсуждают усиление партнёрства в высокотехнологичных направлениях, где решают не только разработки, но и кадры, стандарты и управление.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Заключение договора

Системная кооперация

В центре внимания — ИИ, микроэлектроника и гражданская авиация, включая электронные авиационные системы. На фоне гонки технологий такие заявления обычно означают переход от отдельных проектов к более системной кооперации. Об этом сообщают Известия.

"Значительный потенциал" сотрудничества

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью изданию перечислил направления, где, по его оценке, заметен "значительный потенциал" сотрудничества: информационные технологии и искусственный интеллект, микроэлектроника и полупроводники, а также гражданское авиастроение.

Отдельно он подчеркнул интерес к расширению взаимодействия в разработке ИИ и связанных с ним процессов — от промышленного внедрения до подготовки специалистов и управленческих подходов.