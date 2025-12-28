Промышленность теряет устойчивость первой: в США банкротства заводов и перевозчиков стали главной линией разлома

Торговая политика Трампа провоцирует банкротства в логистических цепях

Согласно аналитическим данным S&P Global Market Intelligence, 2025 год ознаменовался резким скачком числа корпоративных банкротств в США. Этот показатель сравним с кризисными годами Великой рецессии.

Аналитики сообщают, что к декабрю было зарегистрировано свыше 717 заявлений о банкротстве, что стало самым высоким числом с 2010 года. Это на 17% больше, чем в прошлом году.

Причины финансовой нестабильности

Компании, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, выделяют инфляцию, рост процентных ставок и торговую политику администрации президента Дональда Трампа, которая привела к сбоям в логистических цепочках и увеличению расходов. В первой половине года значительно возросло количество "мега-банкротств" — компаний с активами, превышающими 1 миллиард долларов. Было зафиксировано 17 подобных случаев, что является самым большим показателем за полугодие со времен начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

Наиболее пострадавшие отрасли

Основную часть заявлений о банкротстве подали промышленные компании. Второе место занимают предприятия из сферы потребительских товаров и услуг, не относящихся к предметам первой необходимости, например, индустрия моды и производства мебели для дома, пишет "Ридус" со ссылкой на The Washington Post.

Следует напомнить, что период рецессии в США продолжался с декабря 2007 года по июнь 2009 года.