Рабочие руки дорожают быстрее дипломов: 2026-й год может перевернуть привычную иерархию зарплат

2026 год, по прогнозам, станет годом значительных перемен для российской занятости. Опрос экспертов в сфере HR и аналитиков указывает на неоднородный рост заработных плат.
В то время как некоторые профессии будут характеризоваться стремительным увеличением окладов из-за острой нехватки кадров, другие могут столкнуться с замедлением или даже сокращением доходов из-за развития автоматизации и высокой конкуренции.
Несмотря на отсутствие единого мнения, аналитики указывают на несколько ключевых тенденций роста зарплат.
Прежде всего, это профессионалы, работающие в производственном секторе, такие как токари, операторы станков с ЧПУ и наладчики. Уже сейчас они демонстрируют значительный рост доходов (до 39% в год).
Эксперты полагают, что их зарплаты в 2026 году продолжат расти быстрее инфляции, так как недостаток компетентных сотрудников в этой области не может быть быстро устранен. В этот перечень также входят сварщики и инженеры-строители.
Кроме того, ожидается увеличение заработной платы специалистов, работающих на пересечении IT и промышленности: инженеров с навыками в области искусственного интеллекта, ML-специалистов и архитекторов сложных систем, пишет РГ.
Подлодка Ran нашла скрытые подледные структуры у ледника Дотсона и пропала без связи, оставив ученым уникальные данные и вопросы.