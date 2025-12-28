Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рабочие руки дорожают быстрее дипломов: 2026-й год может перевернуть привычную иерархию зарплат

Сварщики и инженеры-строители войдут в топ лидеров зарплат 2026 года
Экономика

2026 год, по прогнозам, станет годом значительных перемен для российской занятости. Опрос экспертов в сфере HR и аналитиков указывает на неоднородный рост заработных плат.

Сварщик
Фото: https://unsplash.com by Collab Media is licensed under Free
Сварщик

Автоматизация и конкуренция

В то время как некоторые профессии будут характеризоваться стремительным увеличением окладов из-за острой нехватки кадров, другие могут столкнуться с замедлением или даже сокращением доходов из-за развития автоматизации и высокой конкуренции.

Профессии-лидеры по росту зарплат: кто в выигрыше

Несмотря на отсутствие единого мнения, аналитики указывают на несколько ключевых тенденций роста зарплат.

Прежде всего, это профессионалы, работающие в производственном секторе, такие как токари, операторы станков с ЧПУ и наладчики. Уже сейчас они демонстрируют значительный рост доходов (до 39% в год).

Эксперты полагают, что их зарплаты в 2026 году продолжат расти быстрее инфляции, так как недостаток компетентных сотрудников в этой области не может быть быстро устранен. В этот перечень также входят сварщики и инженеры-строители.

Кроме того, ожидается увеличение заработной платы специалистов, работающих на пересечении IT и промышленности: инженеров с навыками в области искусственного интеллекта, ML-специалистов и архитекторов сложных систем, пишет РГ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
