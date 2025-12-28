Монета ушла в сотни раз дороже номинала — The Sun

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Обычная на вид монета в 50 пенсов иногда превращается в маленький клад — особенно если попадает в руки коллекционеров.

Копилка
Фото: pixabay.com by kschneider2991 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Копилка

В Британии одна такая "пятидесятка" разогрела настоящие торги и ушла в сотни раз дороже номинала. Об этом сообщает издание The Sun.

Почему монета стала такой дорогой

На eBay в начале месяца монета Blue Peter 50p продалась за 227 фунтов стерлингов — это примерно в 454 раза выше её номинала. За лот боролись девять человек, а победитель выиграл торги после серии ставок.

Эта памятная 50-пенсовая монета вышла в 2009 году — в преддверии Олимпийских игр в Лондоне 2012 года. Дизайн реверса (стороны с рисунком) создала девятилетняя школьница Флоренс Джексон: её эскиз победил в конкурсе детской телепередачи Blue Peter.

По словам продавцов и коллекционеров, окончательная цена на таких лотах часто зависит от ажиотажа, редкости в обращении и состояния экземпляра: без заметных царапин и потёртостей монеты обычно интереснее рынку.

Как распознать Blue Peter 50p 

Чтобы проверить монету, переверните 50p на сторону с рисунком. У Blue Peter 50p там должен быть "мультяшный" спортсмен, выполняющий олимпийский прыжок. Если дизайн совпал, не спешите тратить монету: для коллекционеров важны детали, поэтому стоит внимательно осмотреть края и поверхность на следы сильного износа.

Также учитывайте, что цена "с рук" может отличаться: раньше коллекционеры уже платили за эту монету до 262 фунтов стерлингов, но на итог влияют спрос и конкретные торги.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
