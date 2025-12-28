Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимой мышцы спины работают в режиме обогрева и остаются напряжёнными — Гурин
Сыворотки для волос зимой снижают ломкость и риск секущихся кончиков — Bazaar
Полиция указала допустимый уровень шума в квартирах в новогодние каникулы
Тёплые фруктовые завтраки стали востребованы в зимний сезон — Joy Pup
Алкоголь в крови сохраняется до 12 часов
Апартаменты в новостройках стоят на 15–25% дешевле квартир
Зимой Гоцатлинское водохранилище покрывается прозрачным льдом — путешественники
В банковской ячейке Канады нашли драгоценности Габсбургов
Кортизол утром регулируют сон, дневной свет и завтрак — Jenny

MOL выходит в фавориты по NIS: российская доля в Сербии может сменить хозяина уже к марту

Венгерская MOL может купить долю сербской нефтегазовой NIS — Лукич
Экономика

По мнению профессора экономического факультета Белградского университета Велимира Лукича, венгерская компания MOL является наиболее вероятным претендентом на приобретение российской доли в сербской нефтегазовой компании NIS. 

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Выступление эксперта прозвучало в эфире телеканала РТС. Продление лицензии OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) до 24 марта даёт основания надеяться на нахождение компромиссного решения.

Приоритетный партнер

Лукич подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах Венгрия сохраняет статус приоритетного партнера для США. Он отметил, что MOL и Венгрия обладают сейчас особым положением в Евросоюзе и имеют преимущественное право ведения переговоров с "Газпромом", что обусловлено исключениями из общеевропейских ограничений, касающихся импорта и переработки российской нефти.

Продление лицензии OFAC как фактор надежды

Эксперт считает, что продление лицензии OFAC фактически дарит сербской компании "продление надежды". По его словам, это даёт возможность консолидировать ситуацию либо путём завершения сделки по продаже доли, либо посредством возможного получения NIS операционной лицензии. При этом он подчеркнул, что вероятность получения такой лицензии остаётся незначительной и оценивается менее чем в 10%.

Лукич также указал на то, что отсутствие операционной лицензии является отражением жёсткой и последовательной политики администрации США, направленной на полное устранение российского участия и соблюдение выдвинутых условий.

Энергетическая ситуация в Сербии

По оценкам эксперта, энергетическая устойчивость Сербии в настоящее время поддерживается государственными резервами и импортом нефтепродуктов, однако этот эффект носит краткосрочный характер. Длительная остановка нефтеперерабатывающего завода в Панчево, простаивающего с начала декабря, может оказать более значительное влияние на экономику страны уже в следующем году, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Садоводство, цветоводство
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Медный бум: цены растут не хуже, чем на драгоценные металлы
Металлы
Медный бум: цены растут не хуже, чем на драгоценные металлы
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Домашние животные
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Популярное
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал

Подлодка Ran нашла скрытые подледные структуры у ледника Дотсона и пропала без связи, оставив ученым уникальные данные и вопросы.

беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
Последние материалы
Зимой мышцы спины работают в режиме обогрева и остаются напряжёнными — Гурин
Сыворотки для волос зимой снижают ломкость и риск секущихся кончиков — Bazaar
Полиция указала допустимый уровень шума в квартирах в новогодние каникулы
Чемерица зацветает изумрудными цветками зимой
Тёплые фруктовые завтраки стали востребованы в зимний сезон — Joy Pup
Венгерская MOL может купить долю сербской нефтегазовой NIS — Лукич
Алкоголь в крови сохраняется до 12 часов
Апартаменты в новостройках стоят на 15–25% дешевле квартир
Зимой Гоцатлинское водохранилище покрывается прозрачным льдом — путешественники
В банковской ячейке Канады нашли драгоценности Габсбургов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.