MOL выходит в фавориты по NIS: российская доля в Сербии может сменить хозяина уже к марту

Венгерская MOL может купить долю сербской нефтегазовой NIS — Лукич

По мнению профессора экономического факультета Белградского университета Велимира Лукича, венгерская компания MOL является наиболее вероятным претендентом на приобретение российской доли в сербской нефтегазовой компании NIS.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Выступление эксперта прозвучало в эфире телеканала РТС. Продление лицензии OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) до 24 марта даёт основания надеяться на нахождение компромиссного решения.

Приоритетный партнер

Лукич подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах Венгрия сохраняет статус приоритетного партнера для США. Он отметил, что MOL и Венгрия обладают сейчас особым положением в Евросоюзе и имеют преимущественное право ведения переговоров с "Газпромом", что обусловлено исключениями из общеевропейских ограничений, касающихся импорта и переработки российской нефти.

Продление лицензии OFAC как фактор надежды

Эксперт считает, что продление лицензии OFAC фактически дарит сербской компании "продление надежды". По его словам, это даёт возможность консолидировать ситуацию либо путём завершения сделки по продаже доли, либо посредством возможного получения NIS операционной лицензии. При этом он подчеркнул, что вероятность получения такой лицензии остаётся незначительной и оценивается менее чем в 10%.

Лукич также указал на то, что отсутствие операционной лицензии является отражением жёсткой и последовательной политики администрации США, направленной на полное устранение российского участия и соблюдение выдвинутых условий.

Энергетическая ситуация в Сербии

По оценкам эксперта, энергетическая устойчивость Сербии в настоящее время поддерживается государственными резервами и импортом нефтепродуктов, однако этот эффект носит краткосрочный характер. Длительная остановка нефтеперерабатывающего завода в Панчево, простаивающего с начала декабря, может оказать более значительное влияние на экономику страны уже в следующем году, пишет ТАСС.