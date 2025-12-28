Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алкогольные закупки просели, а цены заговорили громче: предновогодняя статистика по России в цифрах

Алкогольные закупки россиян снижаются в предновогодний период — "Контур.Маркет"
Экономика

Согласно исследованию "Контур.Маркет", в 2025 году россияне продемонстрировали значительное сокращение алкогольных закупок в предновогодний период.

Стаканы с алкоголем в руках
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стаканы с алкоголем в руках

Анализ потребительского поведения

Отмечается падение на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Анализ основан на 7 миллионах кассовых чеков, зарегистрированных в период с ноября по 15 декабря 2025 года.

Структура расходов на алкоголь

В среднем жители России тратили около 1015 рублей на одну бутылку алкоголя. Значительная часть этой суммы приходится на виски, средняя стоимость которого составила 2,4 тысячи рублей. В то же время, шампанское обходилось в среднем в 1,3 тысячи рублей за бутылку, коньяк — 900 рублей, вино — 652 рубля, водка — 543 рубля, а пиво — 342 рубля, сообщает РИА Новости.

