Новогодний перелёт превращается в роскошь: из Тюмени билеты на пиковые даты бьют по кошельку

Перелёты к празднику обходятся дороже

Перед новогодними торжествами авиарейсы из Тюмени по популярным направлениям стали значительно дороже.

Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ту-154

Как отметил экономист Mупегну Нзусси Кевин Грас в беседе с РБК Тюмень, стоимость билетов подскочила в два-три раза по сравнению с обычной декабрьской ценой. Особый рост цен затронул полеты в Сочи, Симферополь, Калининград и другие востребованные города, с вылетами в конце декабря 2025 года и возвращением в начале января 2026 года.

Новогодний тариф

Эксперт объяснил, что на самые пиковые даты (вылет с 27 по 30 декабря 2025 года, возвращение с 3 по 8 января 2026 года) цена авиабилета из Тюмени, например, в Сочи, Симферополь или Калининград, может превышать среднюю цену за месяц в 2-3 раза. Для примера, если обычный тариф туда и обратно составляет 15-20 тысяч рублей, то в новогодний период он может возрасти до 40-55 тысяч рублей.

Факторы роста: макроэкономика и спрос

В 2025 году, по словам Mупегну Нзусси Кевина Граса, на ценовую политику авиакомпаний влияет макроэкономическая обстановка и изменения в маршрутной сети. По итогам года средняя цена авиабилетов по России с отправлением из Тюмени увеличилась на 15-25% по сравнению с 2024 годом.

При этом стабильно высокий спрос на перелеты в курортные зоны (Сочи, Калининград, Минеральные Воды) и крупные бизнес-центры (Москва, Санкт-Петербург) позволяет авиаперевозчикам поддерживать высокие цены, несмотря на общее подорожание.