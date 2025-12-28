Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Платье на Новый год, которое можно носить в офисе: миди, слип и трикотаж — Vogue
Тропические комнатные растения зимой поливают раз в 1–2 недели — Better H&G
NASA зафиксировало рекордные запасы водяного пара вокруг квазара — данные Earth
В США лобстеры на 400 000 долларов исчезли по пути в пункт назначения — New York Post
Авокадо снижает уровень плохого холестерина — диетологи
Chocolate Frost стал трендом окрашивания волос зимой 2026 — Bazaar
В пруду Май По нашли кубомедузу с 24 глазами
Плед из флиса станет недорогим и уютным подарком на Новый год — Ivd
Цитрусовые признали чувствительными к избытку фосфатов — Mein Schöner Garten

Новогодний перелёт превращается в роскошь: из Тюмени билеты на пиковые даты бьют по кошельку

Перелёты к празднику обходятся дороже
Экономика

Перед новогодними торжествами авиарейсы из Тюмени по популярным направлениям стали значительно дороже.

Ту-154
Фото: commons.wikimedia.org by Павел Аджигильдяев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ту-154

Как отметил экономист Mупегну Нзусси Кевин Грас в беседе с РБК Тюмень, стоимость билетов подскочила в два-три раза по сравнению с обычной декабрьской ценой. Особый рост цен затронул полеты в Сочи, Симферополь, Калининград и другие востребованные города, с вылетами в конце декабря 2025 года и возвращением в начале января 2026 года.

Новогодний тариф

Эксперт объяснил, что на самые пиковые даты (вылет с 27 по 30 декабря 2025 года, возвращение с 3 по 8 января 2026 года) цена авиабилета из Тюмени, например, в Сочи, Симферополь или Калининград, может превышать среднюю цену за месяц в 2-3 раза. Для примера, если обычный тариф туда и обратно составляет 15-20 тысяч рублей, то в новогодний период он может возрасти до 40-55 тысяч рублей.

Факторы роста: макроэкономика и спрос

В 2025 году, по словам Mупегну Нзусси Кевина Граса, на ценовую политику авиакомпаний влияет макроэкономическая обстановка и изменения в маршрутной сети. По итогам года средняя цена авиабилетов по России с отправлением из Тюмени увеличилась на 15-25% по сравнению с 2024 годом.

При этом стабильно высокий спрос на перелеты в курортные зоны (Сочи, Калининград, Минеральные Воды) и крупные бизнес-центры (Москва, Санкт-Петербург) позволяет авиаперевозчикам поддерживать высокие цены, несмотря на общее подорожание.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Медовый оттенок добавляет волосам глубину и блеск — ND Mais
Красота и стиль
Медовый оттенок добавляет волосам глубину и блеск — ND Mais
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Садоводство, цветоводство
Сорта томатов Розовый мёд, Мазарини и Чёрный Крым рекомендованы для средней полосы
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
Последние материалы
В США лобстеры на 400 000 долларов исчезли по пути в пункт назначения — New York Post
Авокадо снижает уровень плохого холестерина — диетологи
Chocolate Frost стал трендом окрашивания волос зимой 2026 — Bazaar
В пруду Май По нашли кубомедузу с 24 глазами
Имитированную икру производят с использованием рыбного бульона — химик Косникова
Плед из флиса станет недорогим и уютным подарком на Новый год — Ivd
Цитрусовые признали чувствительными к избытку фосфатов — Mein Schöner Garten
Микрофибра после падения на пол царапает лак — Jalopnik
Смесители с гибким шлангом упрощают мытьё крупной посуды — C.B. RADAR
Стретчинг ускоряет восстановление мышц после нагрузок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.