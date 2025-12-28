Доставка сорвалась в последний момент: живой груз из лобстеров увели прямо из цепочки поставок

В США лобстеры на 400 000 долларов исчезли по пути в пункт назначения — New York Post

Груз лобстеров премиум-класса общей стоимостью 400 000 долларов, предназначенный для сети магазинов Costco в штатах Иллинойс и Миннесота, был похищен в процессе транспортировки.

Организованная преступность стоит за кражей

Дилан Рексинг, глава логистической компании Rexing Companies, базирующейся в Индиане, высказал мнение, что к данной краже причастна хорошо организованная группа злоумышленников, специализирующихся на хищении ценных товаров.

Рексинг подчеркнул общенациональный характер проблемы хищения грузов, отметив, что это негативно сказывается на бизнесе и приводит к росту цен для потребителей, пишет New York Post.

ФБР ведёт расследование

В настоящее время Федеральное бюро расследований (ФБР) занимается расследованием данного происшествия.

Борьба с кражами грузов на государственном уровне

Ранее в этом году служба расследований министерства внутренней безопасности (HSI) запустила операцию под кодовым названием "Точка кипения", направленную на противодействие розничной организованной преступности.

По оценкам HSI, ежегодные убытки от краж грузов составляют от 15 до 35 миллиардов долларов. Преступные группы часто совершают кражи в портах США, на парковках для грузовиков и в других точках логистической цепи.