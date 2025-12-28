Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Амурского тигра из Барабаша вернули в дикую природу — Центр Тигр
Анна Щербакова поедет на Олимпиаду в Милане как зритель
Французская актриса Брижит Бардо умерла на 92-м году жизни
Кофеин свыше 400 мг в день повышает нагрузку на сердце — кардиологи
Karenia cristata вызвала массовую гибель морских животных в Южной Австралии — Earth
Подмерзшие побеги гардении обрезают только весной — Southern Living
Лишний вес повышает нагрузку на суставы при ходьбе — подиатр Владимир Нечаев
Сицилия позволяет совместить пляжи, города и природу в одной поездке — гиды
Samsung зарегистрировала новые бренды в России

Один QR вместо десятка кнопок: в России собирают платёжный комбайн для СБП, банков и цифрового рубля

Цифровой рубль выходит на рынок через универсальный QR-код — НСПК
Экономика

В 2026 году в России планируется завершить создание универсального QR-кода, который объединит возможности Системы быстрых платежей (СБП), банковские операции и использование цифрового рубля. 

Крупный план: сканирование QR-кода на экране
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Крупный план: сканирование QR-кода на экране

Тем не менее, к моменту полного внедрения, эта технология может столкнуться с конкуренцией со стороны других бесконтактных способов оплаты, которые уже завоевали популярность среди пользователей.

Развитие и доступность универсального QR-кода

В пресс-службе НСПК (Национальной системы платежных карт) сообщили, что универсальный QR-код уже поддерживается более чем 200 банками и используется в приблизительно семи миллионах торговых точек по всей стране. Согласно заявлению пресс-службы, каждый банк имеет равные возможности для подключения к этой системе, что позволит предложить клиентам удобный способ совершения платежей.

Сроки обязательного внедрения

НСПК выступает оператором универсального платежного кода. Обязательное использование для всех банков станет нормой с 1 сентября 2026 года. С этой даты для системно значимых банков и ключевых участников рынка платежей станет обязательным обеспечение операций с использованием цифрового рубля. Банки с универсальной лицензией должны будут внедрить эту систему к 1 сентября 2027 года, а для всех остальных банков в стране это станет обязательным с 1 сентября 2028 года, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Домашние животные
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
Последние материалы
Кофеин свыше 400 мг в день повышает нагрузку на сердце — кардиологи
Цифровой рубль выходит на рынок через универсальный QR-код — НСПК
Karenia cristata вызвала массовую гибель морских животных в Южной Австралии — Earth
Ретро-кроссовки 1970-х вернулись в тренды 2026 года
Подмерзшие побеги гардении обрезают только весной — Southern Living
Для дрессировки собак лучше всего использовать мелкие лакомства
Гороскоп: планета-управитель формирует энергетику знака
Лишний вес повышает нагрузку на суставы при ходьбе — подиатр Владимир Нечаев
Сицилия позволяет совместить пляжи, города и природу в одной поездке — гиды
Samsung зарегистрировала новые бренды в России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.