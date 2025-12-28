Один QR вместо десятка кнопок: в России собирают платёжный комбайн для СБП, банков и цифрового рубля

Цифровой рубль выходит на рынок через универсальный QR-код — НСПК

В 2026 году в России планируется завершить создание универсального QR-кода, который объединит возможности Системы быстрых платежей (СБП), банковские операции и использование цифрового рубля.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Крупный план: сканирование QR-кода на экране

Тем не менее, к моменту полного внедрения, эта технология может столкнуться с конкуренцией со стороны других бесконтактных способов оплаты, которые уже завоевали популярность среди пользователей.

Развитие и доступность универсального QR-кода

В пресс-службе НСПК (Национальной системы платежных карт) сообщили, что универсальный QR-код уже поддерживается более чем 200 банками и используется в приблизительно семи миллионах торговых точек по всей стране. Согласно заявлению пресс-службы, каждый банк имеет равные возможности для подключения к этой системе, что позволит предложить клиентам удобный способ совершения платежей.

Сроки обязательного внедрения

НСПК выступает оператором универсального платежного кода. Обязательное использование для всех банков станет нормой с 1 сентября 2026 года. С этой даты для системно значимых банков и ключевых участников рынка платежей станет обязательным обеспечение операций с использованием цифрового рубля. Банки с универсальной лицензией должны будут внедрить эту систему к 1 сентября 2027 года, а для всех остальных банков в стране это станет обязательным с 1 сентября 2028 года, пишет РИА Новости.