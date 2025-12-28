Samsung оставляет в России юридический якорь: товарные знаки получают новый срок

Несмотря на приостановку поставок своей продукции в РФ, южнокорейский гигант Samsung зарегистрировал два новых товарных знака на территории страны. Зарегистрированные наименования включают Samsung Neo QLED и MovingStyle.
Запросы на оформление прав собственности на указанные бренды были направлены в Роспатент из Южной Кореи в августе 2024 и апреле 2025 года соответственно. Данные товарные знаки относятся к 9-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), охватывающему разнообразные телевизоры и мониторы.
Срок действия зарегистрированных товарных знаков истекает в августе 2034 и апреле 2035 года.
В дополнение к этому, в декабре текущего года компания подала еще две заявки на регистрацию — на этот раз для брендов Samsung Spatial Signage и Samsung ENSS. Эти знаки также регистрируются по 9-му классу МКТУ, в который входит широкий спектр устройств отображения информации, включая дисплеи, цифровые вывески, различные типы мониторов, системы на чипе и интегральные схемы.
В марте 2022 года компания Samsung объявила о временном прекращении ввоза своей продукции в Россию. В дальнейшем, производственный процесс был остановлен и на единственном российском заводе компании, расположенном в Калуге, из-за дефицита комплектующих, пишет ТАСС.
