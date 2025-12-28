Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сицилия позволяет совместить пляжи, города и природу в одной поездке — гиды
Пищевая сода и уксус помогают устранить стойкие запахи на деревянной доске
T2025ulz может включать нейтронные звезды сверхмалой массы — астрофизик Касливал
Выявлен противовоспалительный механизм действия селена — Сеченовский университет
В Geely EX5 реализовано боковое движение автомобиля — Arabalar
Силиконовые формы упрощают подачу порционного холодца — шеф-повар Кудряшов
Хронический стресс и недосып ускоряют старение кожи лица — Jenny
В Квебеке оценили до 360 млн тонн литиевой руды на проекте Cisco — Earth
Бывшая любовница Товстика назвала Диброву простушечкой

Samsung оставляет в России юридический якорь: товарные знаки получают новый срок

Samsung зарегистрировала новые бренды в России
Экономика

Несмотря на приостановку поставок своей продукции в РФ, южнокорейский гигант Samsung зарегистрировал два новых товарных знака на территории страны. Зарегистрированные наименования включают Samsung Neo QLED и MovingStyle.

Samsung
Фото: commons.wikimedia.org by Kenneth C. Zirkel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Samsung

Товарные знаки 9-ого класса

Запросы на оформление прав собственности на указанные бренды были направлены в Роспатент из Южной Кореи в августе 2024 и апреле 2025 года соответственно. Данные товарные знаки относятся к 9-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), охватывающему разнообразные телевизоры и мониторы.

Срок действия зарегистрированных товарных знаков истекает в августе 2034 и апреле 2035 года.

Новые заявки на регистрацию

В дополнение к этому, в декабре текущего года компания подала еще две заявки на регистрацию — на этот раз для брендов Samsung Spatial Signage и Samsung ENSS. Эти знаки также регистрируются по 9-му классу МКТУ, в который входит широкий спектр устройств отображения информации, включая дисплеи, цифровые вывески, различные типы мониторов, системы на чипе и интегральные схемы.

В марте 2022 года компания Samsung объявила о временном прекращении ввоза своей продукции в Россию. В дальнейшем, производственный процесс был остановлен и на единственном российском заводе компании, расположенном в Калуге, из-за дефицита комплектующих, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Красота и стиль
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Сорняки исчезают без химии и прополки: методы, которые работают годами
Сорняки исчезают без химии и прополки: методы, которые работают годами
Последние материалы
Хронический стресс и недосып ускоряют старение кожи лица — Jenny
В Квебеке оценили до 360 млн тонн литиевой руды на проекте Cisco — Earth
Самозанятым разрешили добровольно платить взносы для больничных
Лаваш позволяет быстро приготовить несколько видов закусок для стола
Пираруку используется в кулинарии и кожевенной промышленности — Meteored Brasil
Томат "Лотарингская красавица красная" даёт плоды 500 г
Бывшая любовница Товстика назвала Диброву простушечкой
Падел-теннис стал одним из самых быстрорастущих видов спорта — тренеры
Бритва для ткани, гребень и липкий ролик помогают убрать катышки с трикотажа — Jenny
Смесь соды, уксуса и 5 капель средства для посуды прочищает слив раковины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.