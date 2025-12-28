Пропустил встречу — заплатил кошельком: Германия включает режим строгого контроля безработных

Пропуски визитов в центр занятости приведут к полной отмене выплат — Tagesspiegel

В Германии власти планируют усилить меры воздействия на тех, кто без уважительной причины пропускает встречи в центре занятости или отказывается от работы.

Фото: Freepik is licensed under public domain Пустой кошелёк

Санкции в отношении "игнорирующих"

Среди предлагаемых санкций — сокращение выплат Bürgergeld (пособие безработным) на 30%. Такое снижение может применяться, например, если человек прерывает обучение/повышение квалификации или не отправляет заявления о приёме на работу.

Последствия за пропуски визитов

Также ужесточаются последствия за пропуск визитов в Jobcenter (центр занятости): со второго пропущенного приёма — снижение выплаты на 30%, с третьего — полная отмена выплаты.

Закон должен вступить в силу 1 июля 2026 года, сообщает Tagesspiegel.