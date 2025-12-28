Жить лучше всем санкциям назло: в России зафиксировано 4-кратное снижение бедности за последние 25 лет

Согласно информации Всемирного банка, в 2025 году количество людей, живущих за чертой крайней бедности, составляет приблизительно 830 миллионов. Это значительное улучшение по сравнению с ситуацией 35-летней давности, когда эта цифра достигала около 2,3 миллиарда человек.
Основной причиной позитивных изменений стал экономический подъем в регионах Восточной и Южной Азии. Лидирующие позиции в списке беднейших стран занимают Южный Судан, Бурунди и Эритрея, в то время как наиболее процветающими являются Сингапур и Люксембург.
Россия в рейтинге Global Finance занимает 143-е место среди 190 стран, что позволяет ей входить в число 50 наиболее экономически устойчивых государств, несмотря на беспрецедентное количество введённых санкций, пишут Известия.
В Российской Федерации порог бедности в третьем квартале 2025 года был установлен на уровне дохода в 16 980 рублей. Методика расчета данного показателя определяется правительством. По данным, предоставленным Росстатом, численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась в период с июля по сентябрь с 11,8 миллиона до 9,4 миллиона человек. Следовательно, уровень бедности в третьем квартале снизился с 8% до 6,5%.
За последние 25 лет в России удалось сократить долю населения, живущего в бедности, почти в четыре раза. В начале 2000-х годов этот показатель составлял около 29%. По мнению экспертов, это стало возможным благодаря эффективной социальной политике, направленной на целевую поддержку семей с детьми и социально уязвимых групп населения, а также реализации национальных проектов.
Кроме того, в стране ежегодно происходит увеличение минимального размера оплаты труда и пенсий. Так в 2025 году была проведена индексация выплат по старости для работающих пенсионеров. В 2026 году МРОТ планируется увеличить более чем на 20%, то есть до 27 093 рублей, при прогнозируемом уровне инфляции около 6%.
