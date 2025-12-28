Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Французский способ запекания курицы даёт хрустящую корочку — Simply Recipes
Юлия Меньшова выпустила новый эпизод шоу после смерти матери
Космическая дипольная аномалия не совпала с материей — данные космологов
Замок Ментенон воссоздал викторианское Рождество по Диккенсу
Компактные сорта подсолнухов вывели для контейнеров — Mein Schöner Garten
В 2026 году шестидневных рабочих недель не ожидается — Бессараб
Хрустальную посуду советуют мыть вручную тёплой водой и мягким средством
Медицинские службы в регионах России переведут на усиленный режим с 30 декабря — Минз
Морскую соль добавляют в карамель для баланса сладости — кондитеры

Двадцать билетов — один приз: как Дальний Восток стал обладателем главного выигрыша лотереи

Забытый билет принёс миллионы жительнице Дальнего Востока
Экономика

Согласно информации представителей "Национальной Лотереи", оператора государственных лотерей, подконтрольного Минфину РФ, жительница Дальнего Востока стала обладательницей внушительной суммы.

Деньги
Фото: www.vecteezy.com/ by Victoria Koltsova is licensed under Free License
Деньги

Крупный выигрыш на Дальнем Востоке

Татьяна, проживающая на Дальнем Востоке, сорвала куш в лотерее "Супер 8", приняв участие в тираже под номером 8571. Ей достался главный приз, который составил 31 583 076 рублей. Как рассказали в лотерейной компании, победительница поначалу забыла о приобретенных билетах и лишь спустя некоторое время решила сверить результаты. Один из билетов оказался счастливым и принес Татьяне многомиллионное состояние.

Мечты сбываются

По словам самой победительницы, она давно мечтала о крупном выигрыше. Из двадцати купленных ею билетов пять оказались призовыми, но именно один принес ей долгожданную победу и суперприз, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Тренировки со стабилизаторами защают коленные суставы
Новости спорта
Тренировки со стабилизаторами защают коленные суставы
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Красота и стиль
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Белый клевер в огороде заменяет газон и не требует стрижки
Садоводство, цветоводство
Белый клевер в огороде заменяет газон и не требует стрижки
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Последние материалы
Космическая дипольная аномалия не совпала с материей — данные космологов
Замок Ментенон воссоздал викторианское Рождество по Диккенсу
Компактные сорта подсолнухов вывели для контейнеров — Mein Schöner Garten
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Тигровый окрас шерсти у собак формируется из-за неравномерного меланина — Kodami
Забытый билет принёс миллионы жительнице Дальнего Востока
В 2026 году шестидневных рабочих недель не ожидается — Бессараб
Хрустальную посуду советуют мыть вручную тёплой водой и мягким средством
Самцы мышей используют самок для снижения агрессии — Университет Делавэра
Медицинские службы в регионах России переведут на усиленный режим с 30 декабря — Минз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.