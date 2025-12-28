Двадцать билетов — один приз: как Дальний Восток стал обладателем главного выигрыша лотереи

Забытый билет принёс миллионы жительнице Дальнего Востока

Согласно информации представителей "Национальной Лотереи", оператора государственных лотерей, подконтрольного Минфину РФ, жительница Дальнего Востока стала обладательницей внушительной суммы.

Крупный выигрыш на Дальнем Востоке

Татьяна, проживающая на Дальнем Востоке, сорвала куш в лотерее "Супер 8", приняв участие в тираже под номером 8571. Ей достался главный приз, который составил 31 583 076 рублей. Как рассказали в лотерейной компании, победительница поначалу забыла о приобретенных билетах и лишь спустя некоторое время решила сверить результаты. Один из билетов оказался счастливым и принес Татьяне многомиллионное состояние.

Мечты сбываются

По словам самой победительницы, она давно мечтала о крупном выигрыше. Из двадцати купленных ею билетов пять оказались призовыми, но именно один принес ей долгожданную победу и суперприз, пишет РИА Новости.