Год гармонии: баланс между рабочими и выходными днями ждёт россиян в 2026-м

В России следующий год обойдется без удлинённых рабочих недель.
Светлана Бессараб, депутат от партии "Единая Россия" и член комитета по вопросам труда и социальной политики, поделилась этой информацией с агентством ТАСС.
По словам депутата, 2026 год будет характеризоваться гармоничным балансом между рабочими и выходными днями. В течение года не планируется введение ни одной шестидневной рабочей недели. Общее количество рабочих дней составит 247, а дней отдыха, включая праздничные, — 118, не считая стандартного отпуска в 28 календарных дней.
Бессараб отметила, что в 2027 году ситуация претерпит небольшие коррективы. Предполагается, что в этом году появится одна шестидневная рабочая неделя. Рабочим днем станет суббота, 13 ноября, поскольку предшествующие дни, с 4 по 7 ноября, будут выходными.
