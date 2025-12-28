Трюки британских магазинов: почему пасхальные яйца появились в продажах раньше срока

Британские супермаркеты начали продавать пасхальные яйца раньше времени — Metro

Рождество только закончилось, до Нового года ещё несколько дней, а в британских супермаркетах уже появились пасхальные яйца.

Фото: freepik is licensed under free for commercial use шоколадное яйцо

Это при том, что католическая Пасха в 2026 году наступит только 5 апреля.

Маркетинговый сигнал

На первый взгляд такая спешка выглядит странно, но у неё есть вполне практичное объяснение — и оно связано с психологией покупателя. Чем раньше товар появляется в продаже, тем раньше люди начинают думать о событии, к которому он “приурочен”.

Психотерапевт Камалин Каур объясняет это как стратегию, которая задействует наши триггеры: сезонные товары выставляют задолго до праздника, чтобы создать ощущение близости события и подтолкнуть к ранним покупкам. Пасхальные яйца на виду становятся визуальным напоминанием — даже если вы не собирались ничего покупать, мозг автоматически фиксирует сигнал: “скоро Пасха”.

Подорожает или раскупят

Есть и второй механизм — ощущение срочности. Если товар появился “раньше обычного” или продаётся по привлекательной цене, у покупателя легко возникает мысль: лучше взять сейчас, иначе потом подорожает или раскупят. Такой страх упустить выгодную покупку часто работает сильнее рациональных доводов.

При этом многие сталкивались с типичной ситуацией: купили что-то заранее с намерением сохранить до праздника — и съели задолго до него. В результате приходится возвращаться за новыми, и это превращается в повторяющийся цикл: “купил — не выдержал — купил ещё”. В итоге расходов может оказаться больше, чем планировалось изначально, сообщает Metro.

Поэтому, если рука тянется положить в корзину “про запас”, стоит на секунду остановиться и честно ответить себе: вам это нужно или просто реагируете на маркетинговый сигнал?