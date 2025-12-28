Заговор или реальность? Почему Германия теряет конкурентоспособность

Налоги, энергетические проблемы угрожают стабильности экономики Германии — Tagesschau

Ассоциация немецких работодателей Gesamtmetall прогнозирует значительное уменьшение числа работников в сфере тяжелой промышленности Германии в следующем году.

Фото: commons.wikimedia.org by Immanuel Giel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Innenstadt Guenzburg 02

Ухудшение ситуации с занятостью, затраты и налоги

По мнению Оливера Зандера, исполнительного директора Gesamtmetall, ежемесячно в тяжелой промышленности Германии сокращается около 10 тысяч рабочих мест.

"Налоги, затраты на электроэнергию и оплату труда в Германии настолько высоки, что для многих компаний производство здесь просто не окупается", — заявил Зандер

Конкурентоспособность под вопросом

Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе заявила о потере конкурентоспособности немецкими экономическими структурами. Причиной тому она назвала избыточное регулирование, высокие цены на энергоносители, а также культурные особенности. Райхе подчеркнула, что Германия перегрузила свои предприятия излишним регулированием, повысила цены на энергию из-за ошибочного энергетической политики и обременила рынок труда содержанием социального государства, пишут Известия со ссылкой на Tagesschau.

Последствия санкций

Журнал The National Interest (TNI) 1 декабря указал на кризисные явления в немецкой экономике, вызванные санкциями против России. По мнению издания, промышленность Германии, лишенная доступа к российским энергоресурсам, сталкивается с серьезными проблемами в поддержании стабильного выпуска продукции.