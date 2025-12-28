Балансирует между свободой и контролем: Центробанк медленно и осторожно подходит к регулированию криптовалют

Решение Центробанка России о разработке концепции регулирования криптовалютного рынка представляет собой важный шаг к формированию чётких и понятных правил для сферы, которая долгое время функционировала в условиях неопределенности.
Такое мнение выразил руководитель практики по международному бизнесу и финансам, партнер 5D Consulting Михаил Никитин.
По словам Никитина, Банк России всегда проявляет осмотрительность: сначала проводит мониторинг, проверяет различные подходы, анализирует информацию, изучает зарубежный опыт, и только затем приступает к официальному регулированию. Это позволяет регулятору получить полное представление об инструменте, с которым он работает, что объясняет кажущуюся строгость предложенных мер.
Эксперт уверен, что с течением времени, по мере получения новых данных и опыта, текущие правила будут совершенствоваться и расширяться. Это, в свою очередь, приведет к очищению рынка от нелегальных обменников и сомнительных схем, а на их место придут компании, способные создавать реальную пользу для пользователей, предлагая, например, аналитику, сервисы и инфраструктурные решения.
Никитин подчеркнул, что перед регулятором стоит непростая задача — сберечь принципы децентрализации и свободы, одновременно обеспечивая соблюдение налогового законодательства и предотвращая использование криптовалют в преступных целях, пишут Известия.
Выбранный подход, по мнению эксперта, выглядит продуманным и сбалансированным, избегая резких запретов и необдуманных действий. Это создает благоприятную почву для развития рынка не путем ограничений, а посредством постепенного формирования прозрачных правил, к которым участники рынка могут адаптироваться.
Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.