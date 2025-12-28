Надежды нет: почему банки уходят от потребкредитов в корпоративный сектор

Смена приоритетов банков — от потребителей к бизнесу не случайна — Мехтиев

Кредитные организации уменьшают объёмы выдачи кредитов населению, стремясь избежать дополнительных издержек.

Об этом сообщил Эльман Мехтиев, руководитель Ассоциации развития финансовой грамотности.

Смена приоритетов в кредитовании

По словам Мехтиева, суть деятельности банков заключается в привлечении средств и их последующем размещении. Если ранее розничное кредитование было наиболее прибыльным, то в будущем ситуация может измениться в пользу кредитования корпоративного сектора.

Именно этим объясняется резкий рост корпоративного кредитования в октябре: рынок нацелен на сегменты с высоким спросом и минимальными ограничениями, чтобы максимизировать прибыль. Ожидается, что эта тенденция сохранится в ближайшей перспективе.

Ограничения в розничном кредитовании

В сфере потребительского кредитования темпы роста кредитования в свое время опережали рост доходов населения, что привело к ужесточению требований со стороны Центрального банка в отношении выдачи займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Мехтиев подчеркнул, что банки не заинтересованы в дополнительных расходах, а спрос со стороны надежных заемщиков практически исчерпан, пишет "Прайм".