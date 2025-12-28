Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Что кроется за стальными результатами: российские металлурги нашли выход из сложной ситуации

Металлурги России удивили результатами, несмотря на санкции
Экономика

Российские металлургические компании завершают 2025 год в относительно стабильном состоянии, демонстрируя результаты лучше, чем у ряда других отраслей.

Производство стали на ММК
Фото: commons.wikimedia.org by OOO «УГМК-ОЦМ», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Производство стали на ММК

Вопреки всему

Несмотря на санкционные ограничения и логистические трудности, предприятиям удалось увеличить объемы экспорта. Будущее сектора во многом определится конъюнктурой мирового рынка, государственной поддержкой, дивидендной политикой и уровнем процентных ставок. Сможет ли 2026 год стать успешным для металлургов? Finam. ru проанализировал прогнозы экспертов рынка.

Индекс металлов

Индекс металлов и добычи Московской биржи (MOEXMM) показывает не самые плохие результаты по итогам года: снижение с января составило 2,82%. Лучше показатели только у электроэнергетики (+2,15%), телекоммуникаций (-1,65%) и розничной торговли (-1,96%).

В расчет индекса MOEXMM включены акции 15 эмитентов, ключевое влияние на динамику оказывают пять компаний: "Норникель" (15,88%), "Полюс" (14,48%), "Северсталь" (13,38%), НЛМК (11,79%) и "РУСАЛ" (11,44%). Их суммарный вес составляет около 67%. На динамику индекса повлиял рост акций золотодобытчиков, обусловленный ростом цен на золото на фоне перетока капитала в защитные активы. В то же время, сталевары столкнулись со снижением котировок из-за падения спроса на металл в строительстве, автомобилестроении и других ключевых отраслях российской экономики.

По данным первого вице-премьера Дениса Мантурова, в 2025 году выплавка стали в России может снизиться на 5% по сравнению с 2024 годом и составить 67 млн тонн. World Steel Association (WSA) оценивает снижение производства стали в России за январь-ноябрь в 5% (до 61,8 млн тонн), причем в ноябре падение составило 6,6% (до 5,2 млн тонн).

Рост экспорта

Российские металлурги впервые с момента введения санкций зафиксировали значительный рост экспортных поставок, примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом. Рост экспортных поставок частично компенсировал сокращение внутреннего спроса.

Однако для инвесторов важна рентабельность сектора, которая испытывает давление из-за логистических издержек и высокой стоимости кредитования. Также металлурги не получили отсрочку по акцизу на сталь.

Внутренний спрос

Внутренний спрос в России обеспечивает около 80% потребления стали, при сокращении производства в 2025г. на 19%, потребление достигнет минимума с 2011 года. На отрасль влияет переизбыток производственных мощностей в мире, сокращение спроса в Китае и рост экспорта дешевой китайской стали, отмечает Эдуард Лысенкер, директор S+Консалтинг.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Классические чёрные брюки стали основой праздничных образов
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
