Жизнь россиян перевернётся: 10 главных изменений с 2026 года

10 перемен, которые коснутся каждого россиянина с 2026 года
Экономика

С начала 2026 года вступают в силу значительные изменения в законодательстве, которые затронут финансовую стабильность, общественную сферу и трудовую деятельность миллионов граждан Российской Федерации.

Фото: www.freepik.com by gpointstudio is licensed under Free More info
Вот основные нововведения и их практическое воздействие на жизнь людей.

Увеличение МРОТ и пенсий

С нового года минимальная заработная плата будет увеличена до 27 093 рублей. Одновременно с этим страховые выплаты по старости, как для работающих, так и для неработающих пенсионеров, вырастут на 7,6%. Будет произведена индексация стоимости одного пенсионного коэффициента и фиксированных выплат.

Поддержка семей

Важное изменение коснется страхового стажа родителей: период ухода за каждым ребенком до достижения им 1,5 лет будет полностью включен в стаж, независимо от количества детей. Для семей с низким уровнем дохода будет введена новая мера поддержки — частичное возмещение налога на доходы физических лиц за предыдущий год.

Усиление контроля ФНС

Федеральная налоговая служба получит расширенные права по оценке финансового положения организаций и индивидуальных предпринимателей на основе новых критериев.

Защита от мошенничества

Центральный банк Российской Федерации усилит защиту граждан, увеличив перечень признаков мошеннических действий с банковскими картами с 6 до 12.

Новые возможности для самозанятых

Самозанятые граждане получат право на добровольную уплату взносов на социальное страхование, что позволит им оформлять больничные листы и получать пособия по временной нетрудоспособности.

Обновлённый классификатор профессий

В России будет введен актуализированный Общероссийский классификатор профессий, который теперь включает более 9 000 наименований. В этот список войдут современные специальности: SMM-менеджеры, специалисты в сфере искусственного интеллекта, лейаут-артисты и другие востребованные на рынке труда профессии.

Медицинская помощь

Региональные бюджеты получат дополнительные средства на лечение пациентов с тяжелыми и угрожающими жизни заболеваниями.

Упрощение процедур

При регистрации в гостиницах можно будет предъявлять не только паспорт, но и водительское удостоверение.

Изменения в призывной системе

Призыв на военную службу будет проводиться круглый год. Медицинские осмотры, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться регулярно в течение всего года.

Накопительная пенсия

Продолжительность выплаты накопительной пенсии сохранится на уровне 270 месяцев (22,5 года).

Эти системные преобразования нацелены на повышение степени социальной защищенности населения, совершенствование отношений в трудовой сфере и укрепление финансовой безопасности граждан России в условиях меняющейся экономической ситуации, пишет РГ.

