Новогодний заработок: россияне ищут возможности

Более половины населения Краснодара проявляют интерес к подработке во время новогодних каникул, стремясь увеличить свой доход.
По информации телеканала "Краснодар" со ссылкой на аналитиков, 14% жителей города уверены в своей занятости в праздничный период, а 25% склоняются к поиску временной работы. При этом, 13% краснодарцев регулярно подрабатывают, независимо от времени года. Наиболее востребованным видом подработки остается выполнение дополнительных обязанностей или выход на дежурства на текущем месте работы, что выбирают 23% опрошенных.
В среднем горожане рассчитывают заработать около 30 тысяч рублей на подработке. Эксперты связывают эту тенденцию с растущей популярностью гибких форм занятости, позволяющих совмещать отдых с возможностью дополнительного заработка, согласно BFM.ru.
