Новогодний заработок: россияне ищут возможности

Россияне планируют увеличить свой доход в праздничные дни путём подработки
Экономика

Более половины населения Краснодара проявляют интерес к подработке во время новогодних каникул, стремясь увеличить свой доход.

Работающая пенсионерка
Фото: freepik.com by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работающая пенсионерка

Мнения жителей о занятости в праздничный период

По информации телеканала "Краснодар" со ссылкой на аналитиков, 14% жителей города уверены в своей занятости в праздничный период, а 25% склоняются к поиску временной работы. При этом, 13% краснодарцев регулярно подрабатывают, независимо от времени года. Наиболее востребованным видом подработки остается выполнение дополнительных обязанностей или выход на дежурства на текущем месте работы, что выбирают 23% опрошенных.

Доход на подработке

В среднем горожане рассчитывают заработать около 30 тысяч рублей на подработке. Эксперты связывают эту тенденцию с растущей популярностью гибких форм занятости, позволяющих совмещать отдых с возможностью дополнительного заработка, согласно BFM.ru.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
