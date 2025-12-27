Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медленное запекание усилило сладость помидоров — Serious Eats
Разные типы стекол повышают общую безопасность автомобиля — Jalopnik
Европа столкнулась с невиданным опустошением подземных хранилищ газа
Многослойные стрижки для тонких волос создают визуальный объем — Elle
Рублево-Архангельская линия метро: первые станции откроют в 2026 году — РБК
Домашний и магазинный майонез в новогодних салатах — мнение шеф-поваров
Лариса Долина записала грустную песню "Последнее прощай"
Инвестбанк Nomura прогнозирует Samsung Electronics впечатляющую прибыль в 2026 году
Прогрессивная перегрузка запускает рост мышц — спортивные физиологи

Финансовый поток для АПК России: для поддержки аграрного сектора направлено 5 млрд рублей

5 млрд рублей выделят для увеличения объёма льготного кредитования аграриев
Экономика

Российское правительство увеличит объём поддержки льготного кредитования для аграрного сектора, выделяя дополнительно 5 миллиардов рублей. Об этом объявила пресс-служба кабмина.

Фермер с ящиком клубники
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фермер с ящиком клубники

Общий объём поддержки

С учетом этого транша общий объем субсидий, направленных на льготные кредиты для сельхозпроизводителей в текущем году, достигнет 41,7 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение было утверждено председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Сохранение ставок и поддержка производителей

Эта инициатива направлена на поддержание выгодных процентных ставок по действующим инвестиционным и краткосрочным кредитам, предназначенным для производства и обработки сельскохозяйственной продукции.

Данное решение предоставит аграриям возможность высвободить средства для расширения объемов производства. Указанные средства будут выделены из резервного фонда, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Красота и стиль
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Садоводство, цветоводство
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Популярное
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз

Морозы больше не требуют пуховика: необычные комбинации превращают шерстяное пальто в главный зимний инструмент и раскрывают его неожиданный потенциал.

Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения
Солнце раздувается на глазах: в начале января Земля выходит на минимальную дистанцию к светилу
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Цветник без прополки и беготни с лейкой: приёмы, которые избавляют от вечной суеты на участке
Цены на медь в 2025 году: рост и его причины
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Последние материалы
Посадку лука в открытый грунт начинают при прогреве почвы до 12 °C
Медленное запекание усилило сладость помидоров — Serious Eats
Разные типы стекол повышают общую безопасность автомобиля — Jalopnik
Европа столкнулась с невиданным опустошением подземных хранилищ газа
Многослойные стрижки для тонких волос создают визуальный объем — Elle
Упражнение вакуум активирetn поперечную мышцу живота
Рублево-Архангельская линия метро: первые станции откроют в 2026 году — РБК
Домашний и магазинный майонез в новогодних салатах — мнение шеф-поваров
Декоративная капуста выдерживает заморозки до минус 10 градусов
Муравьи начали выращивать грибы 66 млн лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.