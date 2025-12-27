Финансовый поток для АПК России: для поддержки аграрного сектора направлено 5 млрд рублей

Российское правительство увеличит объём поддержки льготного кредитования для аграрного сектора, выделяя дополнительно 5 миллиардов рублей. Об этом объявила пресс-служба кабмина.
С учетом этого транша общий объем субсидий, направленных на льготные кредиты для сельхозпроизводителей в текущем году, достигнет 41,7 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение было утверждено председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Эта инициатива направлена на поддержание выгодных процентных ставок по действующим инвестиционным и краткосрочным кредитам, предназначенным для производства и обработки сельскохозяйственной продукции.
Данное решение предоставит аграриям возможность высвободить средства для расширения объемов производства. Указанные средства будут выделены из резервного фонда, пишет ТАСС.
Морозы больше не требуют пуховика: необычные комбинации превращают шерстяное пальто в главный зимний инструмент и раскрывают его неожиданный потенциал.