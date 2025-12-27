Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 млрд рублей выделят для увеличения объёма льготного кредитования аграриев
Разные типы стекол повышают общую безопасность автомобиля — Jalopnik
Медленное запекание усилило сладость помидоров — Serious Eats
Многослойные стрижки для тонких волос создают визуальный объем — Elle
Рублево-Архангельская линия метро: первые станции откроют в 2026 году — РБК
Домашний и магазинный майонез в новогодних салатах — мнение шеф-поваров
Лариса Долина записала грустную песню "Последнее прощай"
Инвестбанк Nomura прогнозирует Samsung Electronics впечатляющую прибыль в 2026 году
Прогрессивная перегрузка запускает рост мышц — спортивные физиологи

Дыра в хранилищах: Европа теряет газ быстрее, чем когда-либо

Европа столкнулась с невиданным опустошением подземных хранилищ газа
Экономика

Согласно информации "Газпрома", 24 и 25 декабря текущего года отмечен беспрецедентный отбор природного газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ).

Настройка температуры котла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Настройка температуры котла

Снижение запасов газа в европейских ПХГ

Общий объем газа, находящегося в европейских ПХГ по состоянию на 25 декабря, составляет 66,3 млрд кубических метров. Это на 9,9 млрд куб. м меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Примечательно, что отбор газа из хранилищ в последние два дня перед католическим Рождеством оказался самым интенсивным за всю историю наблюдений для этих дат.

Состояние запасов в Германии и Нидерландах

В частности, запасы газа в немецких подземных хранилищах опустились ниже отметки в 60%. В прошлом сезоне подобный уровень был зафиксирован только в третьей декаде января, то есть на месяц позже. Также отмечается существенное снижение запасов в ПХГ Нидерландов, которые сократились до 52,5%, сообщает ТАСС.

Проблемы с газоснабжением в Прибалтике

"Газпром" также подчеркивает возникшие трудности с поставками газа в страны Прибалтики.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Новости спорта
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Белый клевер в огороде заменяет газон и не требует стрижки
Садоводство, цветоводство
Белый клевер в огороде заменяет газон и не требует стрижки
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Популярное
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз

Морозы больше не требуют пуховика: необычные комбинации превращают шерстяное пальто в главный зимний инструмент и раскрывают его неожиданный потенциал.

Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения
Солнце раздувается на глазах: в начале января Земля выходит на минимальную дистанцию к светилу
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Цветник без прополки и беготни с лейкой: приёмы, которые избавляют от вечной суеты на участке
Цены на медь в 2025 году: рост и его причины
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Последние материалы
Посадку лука в открытый грунт начинают при прогреве почвы до 12 °C
Медленное запекание усилило сладость помидоров — Serious Eats
Разные типы стекол повышают общую безопасность автомобиля — Jalopnik
Европа столкнулась с невиданным опустошением подземных хранилищ газа
Многослойные стрижки для тонких волос создают визуальный объем — Elle
Упражнение вакуум активирetn поперечную мышцу живота
Рублево-Архангельская линия метро: первые станции откроют в 2026 году — РБК
Домашний и магазинный майонез в новогодних салатах — мнение шеф-поваров
Декоративная капуста выдерживает заморозки до минус 10 градусов
Муравьи начали выращивать грибы 66 млн лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.