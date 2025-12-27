Дыра в хранилищах: Европа теряет газ быстрее, чем когда-либо

Согласно информации "Газпрома", 24 и 25 декабря текущего года отмечен беспрецедентный отбор природного газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ).
Общий объем газа, находящегося в европейских ПХГ по состоянию на 25 декабря, составляет 66,3 млрд кубических метров. Это на 9,9 млрд куб. м меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Примечательно, что отбор газа из хранилищ в последние два дня перед католическим Рождеством оказался самым интенсивным за всю историю наблюдений для этих дат.
В частности, запасы газа в немецких подземных хранилищах опустились ниже отметки в 60%. В прошлом сезоне подобный уровень был зафиксирован только в третьей декаде января, то есть на месяц позже. Также отмечается существенное снижение запасов в ПХГ Нидерландов, которые сократились до 52,5%, сообщает ТАСС.
"Газпром" также подчеркивает возникшие трудности с поставками газа в страны Прибалтики.
