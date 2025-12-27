Финансовый гороскоп от Nomura: Samsung Electronics ждёт большое будущее

Инвестбанк Nomura прогнозирует Samsung Electronics впечатляющую прибыль в 2026 году

Авторитетный инвестиционный банк Nomura пересмотрел свои ожидания относительно прибыльности Samsung Electronics, предсказывая впечатляющую операционную прибыль в 133,4 триллиона вон в течение следующего года.

Прогноз прибыли Samsung от Nomura

Стимулом для столь оптимистичного видения послужил ожидаемый подъём рентабельности, обусловленный ростом стоимости микросхем памяти. В соответствии с этим, Nomura увеличил целевую стоимость акций компании до 160 000 вон, что превосходит предыдущую оценку в 150 000 вон, сделанную в октябре.

Оптимистичные прогнозы

"Ожидается, что операционная прибыль Samsung Electronics в 2026 году покажет взрывной рост, увеличившись почти на 129% в годовом исчислении, и достигнет отметки почти в 100 триллионов вон. Этот скачок будет обусловлен как растущими ценами на DRAM, так и увеличением поставок памяти с высокой пропускной способностью. Мы прогнозируем, что рыночная доля Samsung в сегменте HBM значительно увеличится, более чем удвоившись с 16% в текущем году до 35% в следующем", — подчеркнул аналитик KB Securities Ким Дон Вон.