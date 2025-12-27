Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прогрессивная перегрузка запускает рост мышц — спортивные физиологи
Ранний сбор айвы повысил желирующие свойства плодов — Mein schöner Garten
Блестящий французский маникюр с глиттером стал трендом на Новый год — Marianne
Toyota отозвала в США более 55 тыс гибридов Camry и Corolla
Ученые связали усиление штормов с ростом тепловой нагрузки Южного океана — Earth
Эфирные масла защищают комнатные растения от зимних вредителей — Actualno
Афины остаются главным направлением для знакомства с историей Греции — гиды
Тушь перед подводкой упрощает создание макияжа со стрелками — визажист Хьюз
Горячие овощи делают оливье водянистым — кулинары

Новый виток в авиации: модернизированный Ту-214 готов к полётам

Росавиация одобрила модернизированную версию Ту-214
Экономика

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации активно ведет диалог с возможными приобретателями пассажирских самолетов Ту-214.

Ту-214
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ту-214

Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов, подчеркнув наличие ряда предварительных соглашений.

Одобрение модернизированной версии Ту-214

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало официальное разрешение на использование модифицированной версии самолета Ту-214. Ключевым изменением стало внедрение обновленного комплекса отечественного оборудования, заменившего импортные аналоги. Алиханов особо отметил, что фактически создан принципиально новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов.

Перспективы заключения контрактов

"Есть ряд договоренностей и, надеюсь, что мы придем к какому-то результату уже. Пока целимся в I квартал следующего года", — заявил министр.

Ту-214 представляет собой современный российский авиалайнер, способный вместить до 210 пассажиров и преодолевать расстояния до 5200 километров. До начала 2022 года приоритет отдавался производству Ту-214 для специализированных заказчиков, в то время как авиакомпании предпочитали закупать самолеты иностранного производства, сообщает РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Новости спорта
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Белый клевер в огороде заменяет газон и не требует стрижки
Садоводство, цветоводство
Белый клевер в огороде заменяет газон и не требует стрижки
Сто приседаний в день способны заменить цель в 10 000 шагов
Новости спорта
Сто приседаний в день способны заменить цель в 10 000 шагов
Популярное
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз

Морозы больше не требуют пуховика: необычные комбинации превращают шерстяное пальто в главный зимний инструмент и раскрывают его неожиданный потенциал.

Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Солнце раздувается на глазах: в начале января Земля выходит на минимальную дистанцию к светилу
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Цветник без прополки и беготни с лейкой: приёмы, которые избавляют от вечной суеты на участке
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Цены на медь в 2025 году: рост и его причины
Цены на медь в 2025 году: рост и его причины
Последние материалы
Блестящий французский маникюр с глиттером стал трендом на Новый год — Marianne
Toyota отозвала в США более 55 тыс гибридов Camry и Corolla
Росавиация одобрила модернизированную версию Ту-214
Ученые связали усиление штормов с ростом тепловой нагрузки Южного океана — Earth
Эфирные масла защищают комнатные растения от зимних вредителей — Actualno
Смесь соли, молотого перца, сушёного чеснока подчёркивают вкус запечённой утки
Афины остаются главным направлением для знакомства с историей Греции — гиды
Тушь перед подводкой упрощает создание макияжа со стрелками — визажист Хьюз
Горячие овощи делают оливье водянистым — кулинары
Оливковое масло для сухой кожи используют как защитный барьер после душа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.