Новый виток в авиации: модернизированный Ту-214 готов к полётам

Росавиация одобрила модернизированную версию Ту-214

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации активно ведет диалог с возможными приобретателями пассажирских самолетов Ту-214.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ту-214

Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов, подчеркнув наличие ряда предварительных соглашений.

Одобрение модернизированной версии Ту-214

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало официальное разрешение на использование модифицированной версии самолета Ту-214. Ключевым изменением стало внедрение обновленного комплекса отечественного оборудования, заменившего импортные аналоги. Алиханов особо отметил, что фактически создан принципиально новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов.

Перспективы заключения контрактов

"Есть ряд договоренностей и, надеюсь, что мы придем к какому-то результату уже. Пока целимся в I квартал следующего года", — заявил министр.

Ту-214 представляет собой современный российский авиалайнер, способный вместить до 210 пассажиров и преодолевать расстояния до 5200 километров. До начала 2022 года приоритет отдавался производству Ту-214 для специализированных заказчиков, в то время как авиакомпании предпочитали закупать самолеты иностранного производства, сообщает РИА Новости.